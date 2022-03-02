Переговоры между Россией и Украиной пройдут не в Беловежской Пуще, - Арахамия

Член украинской делегации опроверг информацию о месте переговоров представителей воюющих стран, которую распространяли некоторые СМИ.

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения военных действий в нашей стране состоится не в Беловежской пуще. Об этом заявил член украинской делегации, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.

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"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", — написал Арахамия.

[ + – ] Арахамия высказался о переговорах

Ранее некоторые СМИ и информационные Telegram-каналы сообщали, что очередной раунд переговоров должен состоятся в Беловежской пуще.

По информации СМИ, повторные переговоры между сторонами состоятся сегодня вечером, 2 марта.

Первый раунд переговоров делегаций прошел 28 февраля на границе Беларуси. На них стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, и поехали в свои столицы для консультаций.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для проведения новых переговоров Украины и РФ: войска России должны прекратить обстреливать украинские города. Также он предупредил Запад, что "если Украина падет — все эти российские войска окажутся на границах ваших стран-членов НАТО".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь назвал условия Кремля для прекращения войны России против Украины. По его словам, "задача операции на Украине — определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты". Также он заявил, что "Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия".

Ранее Фокус сообщал, что Макрон раскритиковал Путина из-за войны в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ложь, распространяемую российским правительством для оправдания войны на Украине, но заявил, что будет поддерживать контакт с президентом Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения огня.