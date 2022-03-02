Переговоры Украины и РФ состоятся сегодня вечером - СМИ

Украина будет требовать от России прекратить обстрелы украинских городов, ведь со дня вторжения захватчиков погибло большое количество мирных жителей страны. По информации СМИ РФ, переговоры пройдут в Беловежской пуще.

Повторные переговоры Украина — Россия состоятся сегодня вечером, 2 марта. Об этом пишут СМИ со ссылкой на члена украинской делегации на переговорах и главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию. Комментарий о том, что переговоры состоятся, Арахамия оставил на своей странице в Facebook, но официального заявления еще не было.

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1 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал главные условия для проведения повторных переговоров: украинский гарант заявил, что РФ должна прекратить обстрелы украинских городов.

Кремлевский сайт РИА-новости сообщает, что второй раунд переговоров состоится в Беловежской пуще. Именно там в декабре 1991 года Ельцин, Шушкевич и Кравчук договорились о "роспуске" СССР.

2 марта в ГСЧС сообщили, что с момента полномасштабного нападения России на территорию Украины погибло более 2000 мирных жителей, но на данный момент точная цифра уточняется. В интервью CNN и Reuters 1 марта президент Украины Зеленский заявил, что "нельзя сесть за стол переговоров, когда бомбят страну".

Первые переговоры украинская и российская стороны провели 28 февраля. Они прошли на украино-белорусской границе в район реки Припять. Первый раунд переговоров закончился определением ряда приоритетных тем для обсуждения. Делегации нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". В день переговоров затишье со стороны российских оккупантов не наблюдалось.

Ранее Фокус писал: Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны 6 тысяч российских военных погибло без учета прошлой ночи. По его словам, матери в России теряют детей в совершенно чужой стране.