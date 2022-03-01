"В войну давно все втянуты. Не Украиной, а Россией", — Зеленский в откровенном интервью

Зеленский рассказал журналистам о шестом дне войны, мужестве украинского народа и европейских санкциях против России. Президент говорит: украинцы отстаивают свою свободу и право на жизнь, а российский военных к нам отправили убивать и умирать.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский дал откровенное интервью британскому изданию Reuters и американскому телеканалу CNN. Зеленский начал интервью с месседжа жителям Соединенных Штатов: война в Украине — это война за жизнь, демократию и свободу. И это война всему миру:

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"Очень важно, чтобы это сообщение долетело туда, за тысячи километров, чтобы жители США поняли за что мы боремся и что они должны не просто так поддерживать Украину. Я думаю вы видите, как работает наша армия и мы. Вы понимаете, что мы готовились ко всему. Но когда ты готовишься заранее — не обязательно готовить и своего врага, чтобы он был готов к твоей реакции. У нас есть 6 вариантов обороны нашей страны, и я не хотел об этом говорить. Мы не просто готовились: это были зарплаты военным, условия, оружие — на все это были необходимы деньги. Было необходимо, чтобы по этим направлениям работала экономика страны, поэтому шаги вызывали панику среди населения".

Зеленский акцентировал, что в Украине постоянно есть угроза войны, но нельзя просто жить в подвалах с 2014 года. Нужно выйти, бороться, работать, поднять экономику и строить страну. Поэтому власти делали все, чтобы экономика оставалась стабильной. По словам президента, в войну все давно втянуты, причем Россией:

"Помощь с закрытым небом — мощная история. Это очень помогло. Это не про втягивание стран-членов НАТО в войну, ведь по правде говоря, в войну уже давно все втянуты. И точно не Украиной, а Россией, в данном случае. Ведется полномасштабная война, и все считают, что она быстро пройдет. Мы говорили много раз с президентом США Джо Байденом, и я благодарен и за возможности, и за помощь. Я ему говорил — Украина будет бороться сильнее всех, но одни с Россией не справимся. И я говорю сейчас не про народ, а про их армию и руководство".

Зеленский предупредил: если Украина проиграет — все войска будут на границах стран-членов НАТО, "и тогда будет второе большое испытание, ведь там будут такие же провокации".

"Сегодня (1 марта) была бомбардировка Харькова. Две ракеты на площади Свободы, на Госадминистрацию. Только что официальное заявление Генштаба РФ — будет нанесен ракетный удар по зданию СБ Украины. Через 200 метров от Киева — София Киевская. Для всех верующих людей — это святыня. Люди просто бьют ракетными ударами в это место. В сердце Киевской Руси. Як эти ценности защищать?"

Президент Украины остановился на введении превентивных санкций и акцентировал, что если бы они были введены ранее — не было бы никакого вторжения, но Зеленского никто не слышал. Также Зеленский прокомментировал переговоры между РФ и Украиной:

"Пока что я не чувствую после первой встречи какой-либо конкретики. Есть 1%, что они еще раз встретятся и обсудят еще какие-то шаги вперед. Но вы ведь знаете, чтобы делать шаги вперед — нужно чтобы кто-то делал шаги навстречу. А там, где есть большие проблемы — есть риски терять людей ежедневно, нужно делать какие-то шаги назад".

По словам президента, в первую очередь нужно сделать хотя бы намек на то, что будет полный режим прекращения огня и бомбардировки людей. Нельзя сесть за стол переговоров, когда бомбят страну. На вопрос журналиста "сколько можете продержаться?" Зеленский ответил, что не знает:

"Мы не знаем, не думаем об этом. Это философский вопрос. И мы не продерживаемся, а боремся. И бороться нация будет до самого конца. Вопрос не в нас, а в том, сколько продержится это руководство".

Украинский гарант напомнил всем, что Украина защищается, и что мы у себя дома. А россиян отправили в Украину убивать и умирать.

"Мы защищаем семьи и дома, делаем это искренне. Поэтому нам есть, что защищать — свое право жить. А что здесь делают они? Они не понимают нашу страну, не знают наших улиц, людей и не понимают нашу философию, какие мы люди. Они ничего тут не знают. Их сюда послали убивать и умирать, поэтому мы сильнее"

Зеленский подытожил: хочется верить, что война продлится не долго. Мир понимает, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока с ним еще готовы за него садиться.

По словам Зеленского, во время войны Украина не должна тратить время на бюрократические процессы, а помощь нужна ежедневно.

"Нет время для обсуждений, нет кабинетов для принятия решений. Поэтому мы действуем быстро, армия делает все быстро, и мы защищаем наше государство быстро. Если нам хотят помочь — все должны действовать быстро".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Международный уголовный суд в Гааге будет изучать и конкретные военные преступления, и факт присутствия войск РФ на территории Украины. Ныне прокурор в Гааге попросил свою команду изучить все возможности доказательств и сохранять их.

Армия россии продолжает разрушать города Украины. Мэры городов, которые обстреливаются российской армией, уже прямым текстом называют происходящее намеренным уничтожением населения.