"У війну давно все втягнуто. Не Україною, а Росією", — Зеленський у відвертому інтерв'ю

Зеленський розповів журналістам про шостий день війни, мужність українського народу та європейські санкції проти Росії. Президент каже: українці відстоюють свою свободу та право на життя, а російських військових до нас відправили вбивати та вмирати.

1 березня президент України Володимир Зеленський дав відверте інтерв'ю британському виданню Reuters і американському телеканалу CNN. Зеленський розпочав інтерв'ю з меседжами мешканцям Сполучених Штатів: війна в Україні — це війна за життя, демократію та свободу. І це війна всьому світу:

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"Дуже важливо, щоб це повідомлення долетіло туди, за тисячі кілометрів, щоб жителі США зрозуміли, за що ми боремося та що вони повинні не просто так підтримувати Україну. Я думаю, ви бачите, як працює наша армія й ми. Ви розумієте, що ми готувалися. Але коли ти готуєшся заздалегідь — не обов'язково готувати і свого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції, у нас є 6 варіантів оборони нашої країни, і я не хотів про це говорити. Ми не просто так готувалися: це були зарплати військовим, умови, зброя — на все це були необхідні гроші. Було необхідно, щоб у цих напрямках працювала економіка країни, тому кроки викликали паніку серед населення".

Зеленський наголосив, що в Україні постійно є загроза війни, але не можна просто жити в підвалах із 2014 року. Потрібно вийти, боротися, працювати, підняти економіку та будувати країну. Тому влада робила все, щоб економіка залишалася стабільною. За словами президента, у війну всі давно втягнуті, причому Росією:

"Допомога із закритим небом — потужна історія. Це дуже допомогло. Це не про втягування країн-членів НАТО у війну, адже правду кажучи, у війну вже давно всі втягнуті. І точно не Україною, а Росією, в цьому випадку. Ведеться повномасштабна війна, і всі вважають, що вона швидко пройде... Ми говорили багато разів із президентом США Джо Байденом, і я вдячний і за можливості, і за допомогу. Я йому казав — Україна боротиметься сильніше за всіх, але одні з Росією не справимося. Я говорю зараз не про народ, а про їхню армію та керівництво".

Зеленський попередив: якщо Україна програє, всі війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, "і тоді буде друге велике випробування, адже там будуть такі ж провокації".

"Сьогодні (1 березня) було бомбардування Харкова. Дві ракети на площі Свободи, на Держадміністрацію. Щойно офіційна заява Генштабу РФ — буде завдано ракетного удару по будівлі СБ України. Через 200 метрів від Києва — Софія Київська. Для всіх вірян — це святиня. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місце. У серці Київської Русі. Як ці цінності захищати?"

Президент України зупинився на введенні превентивних санкцій і наголосив, що якби їх було запроваджено раніше, не було б жодного вторгнення, але Зеленського ніхто не чув. Також Зеленський прокоментував переговори між РФ і Україною:

"Поки що я не відчуваю після першої зустрічі будь-якої конкретики. Є 1%, що вони ще раз зустрінуться й обговорять ще якісь кроки вперед. Але ж ви знаєте, щоб робити кроки вперед, потрібно, щоб хтось робив кроки назустріч. А там, де є великі проблеми, є ризики втрачати людей щодня, треба робити якісь кроки назад".

За словами президента, насамперед потрібно зробити хоча б натяк на те, що буде повний режим припинення вогню та бомбардування людей. Не можна сісти за стіл переговорів, коли бомбардують країну. На запитання журналіста "скільки можете протриматись?" Зеленський відповів, що не знає:

"Ми не знаємо, не думаємо про це. Це філософське питання. І ми не протримуємося, а боремося. І боротися нація буде до кінця. Питання не в нас, а в тому, скільки протримається це керівництво".

Український гарант нагадав усім, що Україна захищається і що ми у себе вдома. А росіян відправили в Україну вбивати та вмирати.

"Ми захищаємо сім'ї та будинки, робимо це щиро. Тому нам є, що захищати — своє право жити. А що тут роблять вони? Вони не розуміють нашої країни, не знають наших вулиць, людей і не розуміють нашої філософії, які ми люди. Вони нічого тут не знають. Їх сюди послали вбивати та вмирати, тому ми сильніші".

Зеленський підсумував: хочеться вірити, що війна триватиме не довго. Світ розуміє, що Путіна треба посадити за стіл переговорів, поки що з ним ще готові за нього сідати.

За словами Зеленського, під час війни Україна не повинна витрачати час на бюрократичні процеси, а допомога потрібна щодня.

"Немає час для обговорень, немає кабінетів для ухвалення рішень. Тому ми діємо швидко, армія робить все швидко, і ми захищаємо нашу державу швидко. Якщо нам хочуть допомогти, всі повинні діяти швидко".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вивчатиме і конкретні військові злочини, і факт присутності військ РФ на території України. Нині прокурор у Гаазі попросив свою команду вивчити всі можливі докази та зберігати їх.

Армія Росії продовжує руйнувати міста України. Мери міст, які обстрілюються російською армією, вже прямим текстом називають те, що відбувається, навмисним знищенням населення.