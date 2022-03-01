Армія РФ продовжує руйнувати українські міста (фото, відео)

Мери міст, які обстрілюються російською армією, вже прямим текстом називають те, що відбувається, навмисним знищенням населення.

Шостий день російського вторгнення в Україну додав росіянам у скарбничку військових злочинів ще кілька дуже серйозних фактів. Окупанти обстрілюють не лише об'єкти інфраструктури ЗСУ та Нацгвардії, а й цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, знищуючи будинки мирних мешканців та їх самих. До вечора Харків, який до цього трясли вибухи, почала бомбардувати російська авіація.

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Усе, що відбувається, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк охарактеризував кількома пропозиціями.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати та викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", — написав він у Twitter.

Фото: Скриншот

Херсон

У Херсоні та Херсонській області активізувалися спроби наступу. Ба більше, вже є інформація про те, що армія РФ уже в місті. При цьому окупанти продовжують порушувати права людей і вчиняють справжні злочини стосовно них.

За інформацією ДСНС України, 28 лютого о 15:24 під час прямування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" в Херсоні ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ Херсона. Шість рятувальників, які перебували в пожежній машині, змушені були залишити атаковане авто та знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки в лікарні.

"На щастя, ніхто з хлопців не постраждав, а ворогам втрачати нічого — вони й так горітимуть у пеклі", — емоційно зазначили у відомстві.

Харків

Харків є однією з пріоритетних цілей окупантів, тому ворог не шкодує сил і не вибирає методи, щоб змусити місто здатися. У своєму зверненні до мешканців регіону голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, що сьогодні, 1 березня, снаряди прямо з повітря потрапляли в житлові масиви, посеред вулиць, на центральну площу міста, у лікарні, в університет імені Каразіна, де мирні люди йшли в аптеки та продуктові магазини.

[ + – ] Приліт ракети на площу Свободи в Харкові

[ + – ] Усе, що залишилося від центру міста

"Обстріл ракетами та реактивними системами залпового вогню – це воєнний злочин! Постраждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр міста… Тільки через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, 1 дитина. Це лише попередні дані. А в результаті авіаудару на Новобаварському проспекті повністю знищено багатоповерхівку. Багато людей досі під завалами будівель. Кількість жертв встановлюється", – повідомив він.

Такі дії російської армії він назвав воєнним злочином проти нації.

"Людське життя – найбільша цінність. Приношу співчуття всім постраждалим, рідним загиблих. Ми повернемо мир", – наголосив Синєгубов і додав, що військові збили літак, який бомбив будинки в місті.

Відомо, що снаряд прилетів у міську лікарню №3 в Новобаварському районі міста. За словами заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан, у медзакладі були люди без постійного місця проживання. Їх туди поселяли, щоб доглядати їх. Дев'ятьох людей перевезли в іншу лікарні. Директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат додав, що за його інформацією, лікарі, медперсонал і пацієнти не постраждали. Їх переведуть до лікарні №31.

[ + – ] Наслідки обстрілу житлового будинку на проспекті Тракторобудівників

Київ

Після 17 години вечора 1 березня в Києві прогриміли потужні вибухи. Дві крилаті ракети прилетіли в апаратну телевежі, а також зачеплений меморіальний комплекс Бабин Яр. На момент вибуху в апаратній не було людей, але постраждали кияни, які на цей час опинилися поряд. Відомо про п'ятьох загиблих і про стільки ж поранених.

[ + – ] ДСНС України показали страшні кадри наслідків атаки телевежі ворожими ракетами

За словами мера Києва Віталія Кличка, люди йшли тротуаром, коли у вежу прилетів снаряд. Він закликав людей не ходити вулицями та пересидіти в укриттях.

Бородянка (Київська область)

У Бородянці внаслідок авіаударів у перший день весни зруйновано два житлові будинки, про що повідомив представник Київської обласної ради Ярослав Добрянський. За його словами, постраждали дев'яти- та п'ятиповерхівка.

Проте місцеві жителі показують у мережі значно масштабніші руйнування. Внаслідок обстрілу пошкоджено комунікації, тому люди залишилися без води, тепла та світла. Повідомляють про одного загиблого та мінімум трьох поранених.

Маріуполь (Донецька область)

Уранці 1 березня російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя. Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків по бул. Шевченка та школа №16 у тому ж районі. Крім того, обстрілів знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП "Комунальник". Число постраждалих уточнюється.

[ + – ] Окупанти цілеспрямовано руйнують інфраструктуру міста

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок і дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо й зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий і неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Серед об'єктів, пошкоджених унаслідок атаки, – гуртожиток, збудований у 2014-2015 роках для переселенців із Донецька, Горлівки, Луганська, Макіївки, які втекли від війни на Донбасі. "Але проклята війна прийшла знову. Сьогодні обстріл російських фашистів зруйнував мирний притулок переселенців. Просто немає слів. Окупанти, горіти вам у пеклі!" — йдеться в телеграм-каналі маріупольської мерії.

Відомо, що загинула одна людина, понад 20 – поранено.

[ + – ] Гуртожиток для переселенців пошкоджено снарядом Фото: Маріупольська міська рада

Наразі комунальні служби намагаються відновити зруйновані комунікації, а громадян просять обмежити споживання електроенергії, щоб швидше провести роботи та забезпечити місто світлом і теплом.

Тим часом, генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила про готовність європейських колег допомогти в документуванні військових злочинів російської армії. Крім того, прокурор Міжнародного карного суду Карім Хан вирішив розпочати розслідування агресії Росії в Україну.