Ефектне повернення: український боєць, який вижив у Маріуполі, здобув перемогу в першому бою

На бій "Гладіатор" вийшов у чорних шортах із написами "Mariupol" і "Ukraine".

Український боєць Бовар Ханаков знову розпочав кар'єру в боксі на голих кулаках і успішно повернувся на ринг, здобувши перемогу у своєму першому бою після перерви. Про це повідомляє видання BareNuckleFC.

Так, 24 листопада в Лос-Анджелесі відбувся поєдинок між Боваром Ханаковим і Рубеном Варрою. Український боєць здобув впевнену перемогу над своїм американським суперником.

Бій між Боваром Ханаковим і Рубеном Варрою тривав усі п'ять раундів. Український спортсмен здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 50:45, 50:45, 49:46.

На поєдинок проти американця в Лос-Анджелесі "Гладіатор" вийшов у чорних шортах із написами "Mariupol" і "Ukraine" англійською мовою.

Варто зазначити, що у своєму останньому бою, який відбувся 16 лютого, Бовар Ханаков зазнав поразки від Джеймса Брауна. Після цього український боєць оголосив про завершення професійної кар'єри.

Нагадаємо, Олександр Усик раніше виплатив 100 тисяч доларів українському боксеру Олександру Хижняку, який здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024.

Професійний боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон хотів вийти на ринг із переможцем бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.