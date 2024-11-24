"Сенсаційна подія": Всесвітня боксерська рада назвала суперника Усика після бою-реваншу з Ф'юрі

Промоутери українського чемпіона допускають можливість реваншу з Даніелем Дюбуа. У разі перемоги Олександр Усик збере всі пояси дивізіону і поверне титул чемпіона Міжнародної федерації боксу IBF.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман зізнався, що хотів би побачити поєдинок у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) з переможцем бою-реваншу українця Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

У серпні 2023 року Усик уже зустрічався з Дюбуа на рингу і переміг британця, нокаутувавши його в дев'ятому раунді. Дюбуа тоді не раз застосовував "брудні" прийоми — удари нижче пояса.

"Я хотів би побачити, як Дюбуа зустрінеться з переможцем бою-реваншу Усик — Ф'юрі. Я із задоволенням би подивився, як боксери битимуться за звання абсолютного чемпіона. Без сумнівів, це буде сенсаційна подія. Ми всі повинні працювати над тим, щоб це сталося", — зауважує президент WBC.

Сулейман зазначив, що рада WBC — це не промоутерська організація, але завжди підтримує поєдинки за звання абсолютного чемпіона.

Водночас менеджер Усика Егіс Клімас 1 листопада говорив про можливість реваншу з Даніелем Дюбуа. Українець зможе зібрати всі пояси дивізіону і повернути титул Міжнародної федерації боксу IBF.

Олександр Усик 21 грудня проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. У першому поєдинку Усик переміг його за роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Олександр Усик раніше виплатив 100 тисяч доларів українському боксеру Олександру Хижняку, який здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024.

Професійний боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон хотів вийти на ринг із переможцем бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.