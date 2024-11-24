"Сенсационное событие": Всемирный боксерский совет назвал соперника Усика после боя-реванша с Фьюри

Промоутеры украинского чемпиона допускают возможность реванша с Даниэлем Дюбуа. В случае победы Александр Усик соберет все пояса дивизиона и вернет титул чемпиона Международной федерации бокса IBF.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман признался, что хотел бы увидеть поединок в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с победителем боя-реванша украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В августе 2023 года Усик уже встречался с Дюбуа на ринге и победил британца, нокаутировав его в девятом раунде. Дюбуа тогда не раз применял "грязные" приемы — удары ниже пояса.

"Я хотел бы увидеть, как Дюбуа встретится с победителем боя-реванша Усик – Фьюри. Я с удовольствием бы посмотрел, как боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона. Без сомнений, это будет сенсационное событие. Мы все должны работать над тем, чтобы это произошло", — замечает президент WBC.

Сулейман отметил, что совет WBC — это не промоутерская организация, но всегда поддерживает поединки за звание абсолютного чемпиона.

В тоже время менеджер Усика Эгис Климас 1 ноября говорил о возможности реванша с Даниэлем Дюбуа. Украинец сможет собрать все пояса дивизиона и вернуть титул Международной федерации бокса IBF.

Александр Усик 21 декабря проведет бой-реванш против Тайсона Фьюри. В первом поединке Усик победил его по раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, Александр Усик ранее выплатил 100 тысяч долларов украинскому боксеру Александру Хижняку, получившему золотую медаль на Олимпиаде-2024.

Профессиональный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон хотел выйти на ринг с победителем боя-реванша между Усиком и Фьюри.