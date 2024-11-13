Майк Тайсон назвал фаворита реванша Усик — Фьюри и не исключил бой с победителем

58-летний американский боксер заявил, что является фанатом Тайсона Фьюри. Однако отметил, что украинец Александр Усик сейчас лучший тяжеловес мира.

Американский профессиональный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 58-летний Майк Тайсон выразил заинтересованность в поединке с победителем боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Об этом он сказал в интервью Daily Mail.

Боксер отметил, что его возвращение в профессиональный бокс вполне возможно, если он одержит победу в своем поединке против Джейка Пола, который состоится 15 ноября.

"Меня это интригует. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола. Если все пройдет так, как ожидаю, полноценное возвращение на ринг не исключено", — заявил Тайсон.

В то же время "Железный Майк" рассказал, что во втором поединке между Фьюри и Усиком он будет болеть за британца.

"Сейчас Усик лучший тяжеловес мира. Но я ставлю на Фьюри. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не покину его сейчас", — пояснил Тайсон.

Напомним, 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На кону этого боя будут стоять пояса WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе.

В ночь на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Бой длился 12 раундов.