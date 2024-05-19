Усик победил Фьюри: украинец стал абсолютным чемпионом и повторил достижение 25-летней давности

После Леннокса Льюиса, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда, в мире бокса на протяжении 25 лет не существовало абсолютного чемпиона мира. Но теперь он есть.

Related video

В поединке на "Арене Королевства" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые за 25 лет определился абсолютный чемпион мира. Подобного титула у боксеров в тяжелой весовой категории не было с 1999 года, когда Леннокс Льюис победил Эвандера Холифилда.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Теперь Усик добавил к своим чемпионским поясам WBA, WBO и IBF еще и WBC, ранее принадлежавший Фьюри.

К этому бою украинец подходил с 21-ой победой. У Фьюри же в послужном списке было 34 победы в 35-ти поединках (единственная ничья в 2018 году против Деонтея Уайлдера).

К слову, Бой Усик — Фьюри должен были состояться еще в феврале 2024-го. Но за несколько дней до намеченной даты Тайсон Фьюри получил серьезное повреждение в ходе спарринга.

Котировки около полугода колебались то в пользу одного, то другого боксера. До февраля фаворитом считали Фьюри, но травма последнего, по мнению букмекеров, изменила соотношение сил в пользу украинца.

Впоследствии, буквально за день до боя фаворитом все же стали считать "Цыганского короля". Его успех оценивали в 2,01, тогда как на победу Усика ставки принимались с коэффициентом 2,20.

То, что бой продлится 12 раундов — здесь мнения большинства экспертов сходились. На такой исход можно было поставить с коэффициентом 1,52. Наиболее вероятной была победа украинца по очкам, тогда как вероятность того, что Фьюри нокаутирует Усика, оценивалась выше.

Напомним, что боксеры были готовы начать бой еще днем ранее во время процедуры взвешивания. Фьюри пытался спровоцировать Усика и толкал. Но представители команд спортсменов их разняли.

Также сообщалось, что Эвандер Холифилд и Энтони Джошуа считали фаворитом боя украинца. Холифилд ожидал нокаута и говорил, что, хотя Усик и ниже ростом, все же скиллов у него больше. Джошуа, в свою очередь, называл Усика феноменальным бойцом и был уверен в его победе.