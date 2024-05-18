"Вы — герои человечества". Глава WBC Сулейман поздравил украинских ветеранов в Эр-Рияде

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поздравил украинских ветеранов и выразил им уважение за их храбрость.

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Это произошло в ходе его встречи с украинскими защитниками перед чемпионским поединком в рамках инициативы ДТЭК и Усика "Битва за свет".

"Есть одно вдохновение, которое имеет каждый боксер — это вы. Все вы — герои человечества. Все страны, являющиеся членами WBC, а также Мексика, где расположена наша штаб квартира — смотрят на вас и плачут. Мы воспринимаем вас как героев и пример того, как быть храбрыми, бороться, не сдаваться и всегда стремиться к победе. Я вижу жертву, которую вы принесли, и трудности, через которые вы прошли ради своей страны. Это будут помнить веками", — сказал он.

Сулейман лично поблагодарил каждого присутствующего украинского ветерана и вручил героям памятные медали от WBC.

Напомним, поддержать Александра Усика в Саудовскую Аравию прибыли украинские ветераны — энергетики и шахтеры ДТЭК, металлурги, защитники Мариуполя.

Совместная кампания "Битва за свет" Александра Усика и ДТЭК имеет целью акцентировать внимание международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, до следующей зимы.