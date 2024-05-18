"Ви – герої людства". Голова WBC Сулейман привітав українських ветеранів у Ер-Ріяді

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман привітав українських ветеранів та висловим їм повагу за їх хоробрість.

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Це відбулось в ході його зустрічі з українськими захисниками перед чемпіонським двобоєм в рамках ініціативи ДТЕК та Усика "Битва за світло".

"Є одне натхнення, яке має кожен боксер – це ви. Всі ви – герої людства. Усі країни, що є членами WBC, а також Мексика, де розташована наша штаб квартира – дивляться на вас і плачуть. Ми сприймаємо вас як героїв та приклад того, як бути хоробрими, боротися, не здаватися і завжди прагнути перемоги. Я бачу жертву, яку ви принесли, та труднощі, через які ви пройшли заради своєї країни. Це будуть пам'ятати століттями", — сказав він.

Сулейман особисто подякував кожному присутньому українському ветерану та вручив героям пам'ятні медалі від WBC.

Нагадаємо, підтримати Олександра Усика до Саудівської Аравії прибули українські ветерани — енергетики та шахтарі ДТЕК, металурги, оборонці Маріуполя.

Спільна кампанія "Битва за світло" Олександра Усика та ДТЕК має на меті акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.