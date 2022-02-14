"Цыгане его захватили, но мы вызволим": Усик показал посылку со своим поясом WBA (видео)

Украинский боксер показал свой новый чемпионский пояс и пообещал нокаутировать "Цыганского короля" Тайсона Фьюри и дополнить свою коллекцию недостающим поясом.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записал "распаковочное" видео. Сюжет посвящен прибытию в Украину пояса WBA, который пополнил коллекцию наград боксера. Новый ролик спортсмен выложил в Instagram.

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"Малой, ну, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут", — говорит Усик в этом ролике, добавляя также, что в его многочисленной семье не хватает еще одного "брата".

"Единственный наш брат где-то ходит… Цыгане его захватили, но мы его вызволим", — пообещал Усик.

"Цыгане" — отсылка к Тайсону Фьюри, который называет себя "Цыганским королем". WBC — единственный пояс, которого пока еще нет у Усика, им владеет британец.

В поединке, который состоялся в сентябре прошлого года, украинский боксер оказался сильнее еще одного британца — Энтони Джошуа. Эта победа принесла Усику сразу 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе: WBA, IBF, WBO и IBO.

В обозримом будущем должен состояться бой-реванш, после которого Усику, возможно, предстоит встреча с Фьюри, который в свою очередь, сойдется в поединке с Диллианом Уайтом.

Усик записал свое видео в куртке с логотипом футбольного клуба "Полесье" из Житомира, за который он сыграл футбольный матч в качестве эксперимента.

Ранее Фокус сообщал, что Конор Макгрегор в очередной раз жестко раскритиковал Тайсона Фьюри. Все из-за того, что действующий чемпион мира по боксу оценил профессионализм Хабиба Нурмагомедова, который уже завершил карьеру.