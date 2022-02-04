Усик меняет профессию. Спортсмен провел первый матч в качестве футболиста

Украинский боксер в рамках эксперимента сыграл за житомирский клуб "Полесье".

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик провел первый матч в качестве футболиста житомирского "Полесья".

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Это произошло на зимнем турнире Winter Cup, который организовали в Турции украинские телеканалы "Футбол 1/2/3". Усик вышел на поле во втором тайма матча "Полесье" — "Верес", заменив нападающего житомирского клуба Филиппа Будковского.

Отметим, что турнир носит товарищеский характер, а кроме "Полесье" и "Вереса" в нем участвуют харьковский "Металлист" и одесский "Черноморец".

На футболке боксера напечатан 17-й номер — это любимое число Усика, поскольку он родился 17 января.

Житомирское "Полесье" выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, а руководство клуба главной целью команды декларировало повышение в классе. Но на зимнее межсезонье "Полесье" ушло на 9-й позиции в турнирной таблице. Путевку в Премьер-лигу могут получить первые два клуба в турнирной таблице Первой лиги, а команды, занявшие 3-4 места сыграют переходные матчи с 13-14 командами Премьер-лиги.

Отметим, что участие Усика в турнире могло сорваться, поскольку весной боксеру предстоит один из важных боев. На данный момент остается неизвестным будущий соперник Усика: это будет либо бой-реванш с Энтони Джошуа, либо бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о существенном прогрессе о договоренности насчет боя Александр Усик — Тайсон Фьюри весной 2022 года. По его словам, сторонам удалось выработать "формулу, которая взлетает".