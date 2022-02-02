"Получилась формула, которая взлетает". Промоутер рассказал, когда состоится бой Усик - Фьюри (видео)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе определяется с будущим соперником.

Промоутер Александра Усика, украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, Александр Красюк, рассказал о следующем поединке своего подопечного.

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В интервью YouTube-проекту "Box Office", Красюк рассказал о деталях переговоров с командой Тайсона Фьюри о проведении объединительного боя за титул абсолютного чемпиона мира.

"Переговоры ведутся не первый месяц. Они уже прекращались, поскольку еще в прошлом году, когда вышло постановление от WBC, которое гласит, что Уайт — обязательный претендент, запал немножко утих. В принципе, была инициатива со стороны Фьюри драться с Диллианом Уайтом, а Усик должен провести ответный поединок с Джошуа, после чего победитель встречается за статус абсолютного чемпиона мира.

Но дальше, опять же, путем переговоров были достигнуты, я бы не сказал соглашения, а некие вероятности соглашений, о том что может быть мы можем попытаться организовать поединок за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе раньше. То есть, прежде чем произойдут те вышеупомянутые поединки. И действительно, так сложились обстоятельства, что мы активно вошли в фазу переговоров со стороной Фьюри. В принципе, мы много чего согласовали, точно также мы согласовали вместе позиции относительно Энтони Джошуа. Я бы сказал, мы их не конкретизировали, но у нас получилась формула, скажем так, которая взлетает, при которой все стороны остаются удовлетворены условиями проведения и поединок Усик — Фьюри стал теоретически возможен, — рассказал Красюк.

Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри, по словам Александра Красюка, может состояться уже весной 2022 года.

"Конструктивные моменты, из которых состоит принципиальное решение "да" или "нет", мы прошли. Каждый из участников принял для себя решение, о том что такая конструкция возможна, сейчас мы просто должны это все закрепить эту конструкцию, вывести во временные и юридические рамки и в принципе есть вероятность того, что весной 2022 года мы увидим бой за абсолютного чемпиона мира", — сказал промоутер Александра Усика.

[ + – ] Александр Красюк - о бое Усик - Фьюри

Напомним, ранее Фокус информировал о том, что Энтони Джошуа решил позволить Усику и Фьюри встретиться в бою за титул абсолютного чемпиона мира, отказавшись от проведения боя-реванша.