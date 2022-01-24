Готов уступить Фьюри. Джошуа дал согласие не боксировать с Усиком, — СМИ

Британский боксер получит солидный гонорар за решение уступить Тайсону Фьюри право встретиться с украинцем.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа получит 15 миллионов фунтов стерлингов за отказ от ответного боя с Александром Усиком, сообщает The Sun со ссылкой на The Telegraph.

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По данным журналистов, Джошуа готов принять сделку и заработать крупную сумму, заодно выиграв время: это поможет ему получить шанс провести промежуточный разминочный бой под руководством его новой тренерской команды.

Сообщается, что Джошуа и его промоутер Эдди Хирн должны встретиться во вторник, чтобы обсудить все детали сделки.

"У нас есть ряд предложений и вариантов для обсуждения. Цель, конечно, остается прежней — вернуть себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе", — отметил Эдди Хирн.

При этом, Джошуа еще не подтвердил, готов ли он полностью сменить свою тренировочную команду или укомплектовать тренировочный лагерь новыми специалистами.

Отметим, что Тайсон Фьюри ищет возможность организовать объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика. Но на данный момент британец должен позаботиться о защите своего титула чемпиона мира по версии WBC. Организация определила обязательным претендентом на титул его соотечественника — Диллиана Уайта. Бой Тайсон Фьюри — Александр Усик зависит не только от решения Энтони Джошуа, но и от решения Диллиана Уайта.

Ранее Фокус рассказывал, что Тайсон Фьюри оскорбил Александра Усика и Энтони Джошуа, обращаясь к Майку Тайсону. "Цыганский король" согласился с тезисом бывшего чемпиона мира о том, что Джошуа и Усик не смогли бы победить его в лучшие годы.

25 сентября 2021 года в Лондоне Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по четырем версиям в супертяжелом весе. До этого, в 2018 году, Усик становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте (тяжелый вес).