Готовий поступитися Ф'юрі. Джошуа дав згоду не боксувати з Усіком, — ЗМІ

Британський боксер отримає солідний гонорар за рішення поступитися Тайсону Ф'юрі правом зустрітися з українцем.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа отримає 15 мільйонів фунтів стерлінгів за відмову від бою у відповідь з Олександром Усиком, повідомляє The Sun з посиланням на The Telegraph.

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За даними журналістів, Джошуа готовий прийняти угоду і заробити велику суму, заодно вигравши час: це допоможе йому отримати шанс провести проміжний бій під час керівництва його нової тренерської команди.

Повідомляється, що Джошуа та його промоутер Едді Хірн мають зустрітися у вівторок, щоб обговорити всі деталі угоди.

"У нас є низка пропозицій та варіантів для обговорення. Мета, звичайно, залишається незмінною — повернути собі титули чемпіона світу у надважкій вазі", — зазначив Едді Хірн.

При цьому Джошуа ще не підтвердив, чи готовий він повністю змінити свою тренувальну команду або укомплектувати тренувальний табір новими фахівцями.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі шукає можливість організувати об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика. Але зараз британець повинен подбати про захист свого титулу чемпіона світу за версією WBC. Організація визначила обов'язковим претендентом на титул його співвітчизника – Ділліана Уайта. Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик залежить не лише від рішення Ентоні Джошуа, а й від рішення Ділліана Уайта.

Раніше Фокус розповідав, що Тайсон Ф'юрі образив Олександра Усика та Ентоні Джошуа, звертаючись до Майка Тайсона. "Циганський король" погодився з тезою колишнього чемпіона світу про те, що Джошуа та Усик не змогли б перемогти його у найкращі роки.

25 вересня 2021 року в Лондоні Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу за чотирма версіями у надважкій вазі. До цього, у 2018 році, Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у крузервейті (важка вага).