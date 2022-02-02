"Вийшла формула, яка злітає". Промоутер розповів, коли відбудеться бій Усик — Ф'юрі (відео)

Український чемпіон світу з боксу в надважкій вазі визначається з майбутнім суперником.

Промоутер Олександра Усика, українського чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, Олександр Красюк, розповів про наступний поєдинок свого підопічного.

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В інтерв'ю YouTube-проєкту "Box Office" Красюк розповів про деталі переговорів із командою Тайсона Ф'юрі щодо проведення об'єднавчого бою за титул абсолютного чемпіона світу.

"Переговори ведуться не перший місяць. Вони вже припинялися, оскільки ще минулого року, коли вийшла ухвала від WBC, яка свідчить, що Вайт — обов'язковий претендент, запал трішки вщух. У принципі, була ініціатива з боку Ф'юрі битися з Ділліаном Вайтом, а Усик повинен провести поєдинок у відповідь із Джошуа, після чого переможець зустрічається за статус абсолютного чемпіона світу.

Але далі, знову ж таки, шляхом переговорів були досягнуті, я б не сказав угоди, а деякі ймовірності угод, про те, що, можливо, ми можемо спробувати організувати поєдинок за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі раніше. Тобто перш ніж відбудуться ті вищезгадані поєдинки. І справді, так склалися обставини, що ми активно увійшли до фази переговорів зі стороною Ф'юрі. У принципі, ми багато чого узгодили, так само ми узгодили разом позиції щодо Ентоні Джошуа. Я б сказав, ми їх не конкретизували, але в нас вийшла формула, скажімо так, яка злітає, за якої всі сторони залишаються задоволені умовами проведення, і поєдинок Усик — Ф'юрі став теоретично можливим", — розповів Красюк.

Бій Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі, за словами Олександра Красюка, може відбутися вже навесні 2022 року.

"Конструктивні моменти, з яких складається принципове рішення "так" чи "ні", ми пройшли. Кожен із учасників прийняв для себе рішення, про те, що така конструкція можлива, зараз ми просто повинні це все закріпити, цю конструкцію, вивести в тимчасові та юридичні рамки і, в принципі, є ймовірність того, що навесні 2022 року ми побачимо бій за абсолютного чемпіона світу", — сказав промоутер Олександра Усика.

[ + – ] Олександр Красюк — про бій Усик — Ф'юрі

Нагадаємо, раніше Фокус інформував про те, що Ентоні Джошуа вирішив дозволити Усику та Ф'юрі зустрітися в бою за титул абсолютного чемпіона світу, відмовившись від проведення бою-реваншу.