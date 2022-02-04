Усик змінює професію. Спортсмен провів перший матч як футболіст

Український боксер у межах експерименту зіграв за житомирський клуб "Полісся".

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик провів перший матч як футболіст житомирського "Полісся".

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Це сталося на зимовому турнірі Winter Cup, який організували у Туреччині українські телеканали "Футбол 1/2/3". Усик вийшов на поле у другому таймі матчу "Полісся" — "Верес", замінивши нападника житомирського клубу Пилипа Будківського.

[ + – ] Олександр Усик став футболістом Фото: Sport.ua

Зазначимо, що турнір носить товариський характер, а крім "Полісся" та "Вереса", у ньому беруть участь харківський "Металіст" та одеський "Чорноморець".

На футболці боксера надруковано 17-й номер – це улюблене число Усика, оскільки він народився 17 січня.

Житомирське "Полісся" виступає в Першій лізі чемпіонату України з футболу, а керівництво клубу головною метою команди декларувало підвищення у класі. Але на зимове міжсезоння "Полісся" пішло на 9-й позиції в турнірній таблиці. Путівку до Прем'єр-ліги можуть отримати перші два клуби в турнірній таблиці Першої ліги, а команди, що посіли 3-4 місця зіграють перехідні матчі з 13-14 командами Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що участь Усика в турнірі могла зірватися, оскільки навесні на боксера чекає один з важливих боїв. Наразі залишається невідомим майбутній суперник Усика: це буде або бій-реванш з Ентоні Джошуа, або бій за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі.

Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про суттєвий прогрес щодо домовленості щодо бою Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі навесні 2022 року. За його словами, сторонам вдалося виробити "формулу, яка злітає".