Макгрегор вновь жестко раскритиковал Фьюри, который похвалил Хабиба

Ирландцу не понравилось, что британский боксер высоко оценил профессиональные качества дагестанского спортсмена, уже завершившего карьеру.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, в прошлом чемпион UFC в двух весовых категориях, высказался с критикой в адрес британского боксера Тайсона Фьюри. Все из-за того, что чемпион мира по версии WBC оставил свой лестный отзыв о Хабибе Нурмагомедове — бойце смешанных единоборств, который уже завершил карьеру. Британец оценил профессиональные качества Нурмагомедова в своем посте в Twitter.

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"Этот парень сделал все правильно. Пришел, победил и ушел победителем. Уважаю", — такого мнения о Хабибе придерживается британский боксер.

Но это не понравилось бывшему сопернику дагестанского бойца ирландцу Конору Макгрегору.

"Не забудь поцеловать Хабиба в зад. Ты явно забыл это сделать", — ответил Макгрегор, но затем все же удалил свой пост.

Напомним, что недавно Тайсон Фьюри показал своим подписчикам, как проходит его подготовка к следующему бою. Британский боксер, также, как и Макгрегор, известен провокационными заявлениями в адрес соперников. Диллиана Уайта, своего следующего оппонента на ринге, Фьюри пообещал побить одной левой и при этом стоя на одной ноге.

Недавно боксер выложил видео своей тренировки в Дубае.

О намерении выйти на ринг против британца заявлял и Александр Усик.

Ранее Фокус сообщал, что Александр Усик провел свой первый матч на футбольном поле. Украинский боксер решил в качестве эксперимента переквалифицироваться в игрока житомирского "Полесья".