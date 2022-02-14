Макгрегор знову жорстко розкритикував Ф'юрі, який похвалив Хабіба

Ірландцю не сподобалося, що британський боксер високо оцінив професійні якості дагестанського спортсмена, який вже завершив кар'єру.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор, минулий чемпіон UFC у двох вагових категоріях, висловився з критикою на адресу британського боксера Тайсона Ф'юрі. Все через те, що чемпіон світу за версією WBC залишив свій втішний відгук про Хабіба Нурмагомедова — бійця змішаних єдиноборств, який уже завершив кар'єру. Британець оцінив професійні якості Нурмагомедова у своєму пості у Twitter.

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"Цей хлопець зробив усе правильно. Прийшов, переміг і пішов переможцем. Поважаю", — такої думки про Хабіба дотримується британський боксер.

Але це сподобалося колишньому супернику дагестанського бійця ірландцю Конору Макгрегору.

"Не забудь поцілувати Хабіба в зад. Ти явно забув це зробити", — відповів Макгрегор, але потім все ж таки видалив свій пост.

Нагадаємо, що нещодавно Тайсон Ф'юрі показав своїм підписникам, як проходить його підготовка до наступного бою. Британський боксер, як і Макгрегор, відомий провокаційними заявами на адресу суперників. Ділліана Вайта, свого наступного опонента на рингу, Ф'юрі пообіцяв побити однією лівою та стоячи на одній нозі.

Нещодавно боксер виклав відео свого тренування в Дубаї.

Про намір вийти на ринг проти британця заявляв і Олександр Усик.

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Усик провів свій перший матч на футбольному полі. Український боксер вирішив як експеримент перекваліфікуватися на гравця житомирського "Полісся".