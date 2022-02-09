Тряхнув кілограмами. Ф'юрі показав, як готується до наступного бою (відео)

Відомий через свої провокаційні заяви боксер пообіцяв виграти майбутній поєдинок навіть на одній нозі та боксуючи однією рукою.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі продовжує готуватися до бою проти Ділана Вайта, який має відбутися в найближчому майбутньому, ймовірно, на лондонському стадіоні "Вемблі". Чергове відео тренування боксера з'явилося в Instagram.

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Спортсмен готується до поєдинку зі своїм колишнім спаринг-партнером у Дубаї. Вайт практично не коментував після анонсу бою, тоді як Ф'юрі, відомий на прізвисько "Циганський король", зробив черговий випад у бік свого майбутнього суперника.

Ф'юрі пообіцяв виграти цей бій навіть на одній нозі та боксуючи однією рукою.

Повідомляють, що боксери вже мають на руках контракти, це означає, що дата поєдинку і місце вже узгоджені, і на підтвердження варто чекати найближчим часом.

Нагадаємо, що британському боксеру Ентоні Джошуа запропонували солідний гонорар за те, що він поступиться Тайсону Ф'юрі правом вийти на ринг проти українця Олександра Усика. Так ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі може заробити 15 млн фунтів стерлінгів лише за відмову від бою-реваншу з Усиком.

Раніше Фокус повідомляв, що Тайсон Ф'юрі відповів у Twitter Майку Тайсону, який засумнівався в тому, що Олександр Усик або Ентоні Джошуа могли б змагатися з ним у його найкращі роки. Британець теж висловився про те, що "залізний Майк" легко впорався б з Усиком і Джошуа.