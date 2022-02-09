Тряхнул килограммами. Фьюри показал, как готовится к следующему бою (видео)

Известный своими провокационными заявлениями боксер пообещал выиграть предстоящий поединок даже на одной ноге и боксируя одной рукой.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри продолжает готовиться к бою против Дилана Уайта, который должен состояться в обозримом будущем, предположительно, на лондонском стадионе "Уэмбли". Очередное видео тренировки боксера появилось в Instagram.

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Спортсмен готовится к предстоящему поединку со своим бывшим спарринг-партнером в Дубае. Уайт практически не давал комментариев после анонса боя, тогда как Фьюри, известный по прозвищу "Цыганский король", сделал очередной выпад в сторону своего будущего соперника.

Фьюри пообещал выиграть этот бой даже на одной ноге и боксируя одной рукой.

Сообщается, что у боксеров уже есть на руках контракты, это значит, что дата поединка и место уже согласованы, и подтверждения стоит ждать в ближайшее время.

Напомним, что британскому боксеру Энтони Джошуа предложили солидный гонорар за уступку Тайсону Фьюри права выйти на ринг против украинца Александра Усика. Таким образом, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе может заработать 15 млн фунтов стерлингов только за отказ от боя-реванша с Усиком.

Ранее Фокус сообщал, что Тайсон Фьюри ответил в Twitter Майку Тайсону, который усомнился в том, что Александр Усик или Энтони Джошуа, могли бы соперничать с ним в его лучшие годы. Британец тоже высказался о том духе, что "железный Майк" легко бы справился с Усиком и Джошуа.