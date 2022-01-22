Пошлое сравнение: Фьюри обратился к Майку Тайсону насчет боя Усик — Джошуа

Британский боксер написал короткое послание легендарному американцу, попытавшись унизить Усика и Джошуа.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри на своей странице в Twitter обратился к Майку Тайсону относительно боя Александр Усик — Энтони Джошуа, который состоялся в сентябре прошлого года.

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Британец отреагировал на твит Тайсона, который тот написал спустя несколько дней после завершения поединка. Тайсону не понравилось качество боя, которое показали украинский и британский боксеры.

"После просмотра боя Усик — Джошуа", есть мысли, что у них тогда был плохой день. Исходя из увиденного, вы действительно думаете, что они могли бы побить меня в мои лучшие годы?", — написал Майк Тайсон.

Тайсон Фьюри, не упускающий возможности оскорбить своих потенциальных оппонентов для поднятия информационного шума, спустя несколько месяцев решил вспомнить об этом заявлении Майка Тайсона и написал короткое сообщение.

"Майк Тайсон, ты бы прижал эту парочку пи*ек", — написал Фьюри.

Отметим, что Тайсон Фьюри хочет провести объединительный бой с Александром Усиком, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На данный момент британец владеет только поясом по версии WBC, в то время, как в руках Усика сконцентрированы пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Александр Усик должен провести бой-реванш с Энтони Джошуа: такая опция была прописана в контракте на первый бой между соперникам. Ориентировочная дата ответного поединка — март-апрель 2022 года, но детали проведения боя все еще остаются нераскрытыми.

В свою очередь, Тайсон Фьюри должен провести обязательную защиту своего титула в поединке против Диллиана Уайта.

Ранее Александр Усик рассказал, сколько заработал за первый поединок против Энтони Джошуа. По словам боксера, цифры, о которых упоминалось в прессе, не имеют ничего общего с реальностью.

Также Усик рассказал о поездках в родной Крым и поведении российских пограничников на административной границе.