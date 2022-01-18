Остается только 20%. Усик рассказал, сколько заработал в последнем бою

Боксер признался, что был удивлен, прочитав о сумме заработка за бой Джошуа в размере 18 млн долларов.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик признался, что получает только небольшую часть от общих призовых за каждый бой. Об этом боксер рассказал в интервью Марии Ефросининой на ее YouTube-канале.

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По словам Усика, его удивляют цифры, о которых пишут в прессе. В частности, боксер заявил, что сумма 18 миллионов долларов, которые он якобы получил за бой с Энтони Джошуа, не соответствует действительности.

"Я читал об этих цифрах и подумал: "А пускай так и будет". А почему бы и нет? Но это не соответствует действительности. В таких поединках, как я боксировал сейчас, я получаю, максимум 20%. Это мне и оттуда уже получают промоутеры и моя команда", — сообщил Александр Усик.

Он также рассказал о расходах, которые несет во время подготовки к боям.

"Идут затраты на подготовку, проживание, питание, я оплачиваю своих спарринг-партнеров, которые приезжают ко мне. Хороший спарринг-партнер в неделю будет стоить минимум 1500$. А он приезжает на 2-3,а то и 5 недель. А у меня тренировки могут идти 10-15 недель. И я плачу за спарринг-партнеров, еду, переезд, дорогу им же, это все делаю я. Потому что это все нужно мне", — сказал Усик.

Он также отметил, что еще не получил выплату за бой против Энтони Джошуа, но право просмотра на бой Александр Усик — Энтони Джошуа, по данным украинского боксера, приобрел 1 миллион зрителей. При этом, Усик не уточнил, о какой стране идет речь.

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Напомним, бой Энтони Джошуа — Александр Усик состоялся в Лондоне 25 сентября 2021 года. По его итогам Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Сторона Энтони Джошуа активировала опцию боя-реванша, который запланирован на весну 2022 года. Точная дата и место проведения ответного поединка на данный момент решается в процессе переговоров.