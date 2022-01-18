Залишається лише 20%. Усик розповів, скільки заробив в останньому бою

Боксер зізнався, що був здивований, прочитавши про суму заробітку за бій Джошуа у розмірі 18 млн. доларів.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що отримує лише невелику частину від загальних призових за кожен бій. Про це боксер розповів в інтерв'ю Марії Єфросініній на її YouTube-каналі.

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За словами Усика, його дивують цифри, про які пишуть у пресі. Зокрема, боксер заявив, що сума 18 мільйонів доларів, які він нібито отримав за бій із Ентоні Джошуа, не відповідає дійсності.

"Я читав про ці цифри і подумав: "А нехай так і буде". А чому б і ні? Але це не відповідає дійсності. У таких поєдинках, як я боксував зараз, я отримую максимум 20%. Це мені звідти вже отримують промоутери та моя команда", — повідомив Олександр Усик.

Він також розповів про витрати, які має під час підготовки до боїв.

"Йдуть витрати на підготовку, проживання, харчування, я оплачую своїх спаринг-партнерів, які приїжджають до мене. Хороший спаринг-партнер на тиждень коштуватиме мінімум 1500$. А він приїжджає на 2-3, а то й 5 тижнів. А у мене тренування можуть йти 10-15 тижнів. І я плачу за спаринг-партнерів, їжу, переїзд, дорогу їм же, це все роблю я. Тому що це все потрібне мені", — сказав Усик.

Він також зазначив, що ще не отримав виплати за бій проти Ентоні Джошуа, але право перегляду на бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа, за даними українського боксера, отримав 1 мільйон глядачів. При цьому, Усик не уточнив, про яку країну йдеться.

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Нагадаємо, бій Ентоні Джошуа — Олександр Усик відбувся у Лондоні 25 вересня 2021 року. За його підсумками Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Сторона Ентоні Джошуа активувала опцію бою-реваншу, який заплановано на весну 2022 року. Точна дата і місце проведення поєдинку у відповідь на даний момент вирішується в процесі переговорів.