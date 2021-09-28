"Поб'ю Антоху двічі": Усик проведе реванш із Джошуа (відео)

У британця з'явиться можливість повернути програні пояси в бою з українцем.

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив інформацію, що Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в бою з українцем.

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"Так, реванш був запланований у нашому контракті на бій на випадок, якщо Джошуа програє, і він вирішив скористатися цією можливістю.

Ми обговорювали це з Усиком раніше, і він тоді зрадів: "Дуже добре, поб'ю Антоху двічі".

Також стало відомо, коли відбудеться реванш.

"У нас є чітко обумовлений часовий проміжок, коли реванш повинен відбутися. Хірн каже, що це буде орієнтовно лютий-березень", — сказав Красюк на пресконференції.

Промоутер Усика хотів би провести реванш на "Олімпійському", але це, швидше за все, неможливо через температурні особливості України.

"Взимку на "Олімпійському" в лютому... Якби було градусів 20, було б комфортно проводити. Пам'ятаємо бій Усика на "Арені Львів", коли було +5 — було некомфортно сидіти в залі, не кажучи вже про те, щоб проводити бій", — сказав Красюк.

Промоутер не виключає, що подібний бій відбудеться в Україні в подальшому.

"Звичайно ж, ми хотіли б провести подію такого величезного масштабу на Батьківщині. Ми будемо робити все можливе, щоб популяризувати бокс в Україні та український бокс у світі", — сказав Красюк.

Нагадаємо, що Усик одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів переміг британського суперважкоатлета Ентоні Джошуа та забрав всі його пояса. Раніше цими ж поясами володів український боксер Володимир Кличко, який їх програв у бою з Ентоні Джошуа.