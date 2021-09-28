"Побью Антоху дважды": Усик проведет реванш с Джошуа (видео)

У британца появится возможность вернуть проигранные пояса в бою с украинцем.

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк подтвердил информацию, что Энтони Джошуа активировал опцию реванша в бою с украинцем.

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"Да, реванш был запланирован в нашем контракте на бой на случай, если Джошуа проиграет, и он решил воспользоваться этой возможностью.

Мы обсуждали это с Усиком раньше и он тогда обрадовался: "Отлично, побью Антоху дважды".

Также стало известно, когда состоится реванш.

"У нас есть четко оговоренный временный промежуток, когда реванш должен состояться. Хирн говорит, что это будет ориентировочно февраль-март", – сказал Красюк на пресс-конференции.

Промоутер Усика хотел бы провести реванш на "Олимпийском", но это, скорее всего, невозможно из-за температурных особенностей Украины.

"Зимой на "Олимпийском" в феврале… Если бы было градусов 20, было бы комфортно проводить. Помним бой Усика на "Арене Львов", когда было +5 – было некомфортно сидеть в зале, не говоря уже о том, чтобы проводить бой", – сказал Красюк.

Промоутер не исключает, что подобный бой состоится в Украине в дальнейшем.

"Конечно же, мы хотели бы провести событие такого огромного масштаба на Родине. Мы будем делать все возможное, чтобы популяризировать бокс в Украине и украинский бокс в мире", – сказал Красюк.

Напомним, что Усик единогласным решением судей по итогам 12 раундов победил британского супертяжеловеса Энтони Джошуа и забрал все его пояса. Ранее этими же поясами владел украинский боксер Владимир Кличко, который их проиграл в бою с Энтони Джошуа.