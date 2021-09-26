Олександр Усик — новий чемпіон світу в суперважкій вазі!

Українець переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів

У Лондоні завершився бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF і IBO, в якому зустрічалися українець Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа.

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Боксери провели на рингу всі 12 раундів. Усик активно почав бій і володів перевагою. У четвертому раунді в результаті зіткнення з Джошуа у Усика під оком утворилося невелике розсічення. На щастя, команді українця вдалося ліквідувати його в перерві.

У шостому раунді Джошуа більше володів перевагою, але в сьомому Усик провів кілька точних атак. Зокрема, в одній з них він потрапив Джошуа в щелепу та англієць похитнувся.

У 8-9 раунді здавалося, що обидва спортсмени почали втрачати сили. Усик продовжував стійко захищатися і гостро контратакувати. У 10-му раунді під правим оком Джошуа з'явилася гематома, в результаті активної роботи лівої руки Олександра Усика.

Найбільш напруженими виявилися 11-12 раунди. В останні 10 секунд поєдинку Усик кинувся на фінальний штурм, завдавши багато ударів по супернику. Але від найпотужніших Джошуа вдалося ухилитися. Проте, судді одноголосним рішенням віддали перемогу Усику. 34-річний боксер не стримав сліз, почувши вердикт арбітрів.

Таким чином, Олександр Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, повернувши всі пояси в Україну. До 2017 року ними володів Володимир Кличко, який програв як раз Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що Джошуа вдруге втрачає пояса: два роки тому він вже програвав мексиканцю Енді Руїсу, але через півроку в бою-реванші зумів повернути титули.

Для Олександра Усика це був третій бій у суперважкій вазі: раніше він переміг Чазз Уїзерспуна і Дерека Чісору.

Фокус вів онлайн-трансляцію бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик.