Александр Усик - новый чемпион мира в супертяжелом весе!

Украинец победил Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов

В Лондоне завершился бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO, в котором встречались украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

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Боксеры провели на ринге все 12 раундов. Усик активно начал бой и владел преимуществом. В четвертом раунде в результате столкновения с Джошуа у Усика под глазом образовалось небольшое рассечение. К счастью, команде украинца удалось ликвидировать его в перерыве.

В шестом раунде Джошуа больше владел преимуществом, но в седьмом Усик провел несколько точных атак. В частности, в одной из них он попал Джошуа в челюсть и англичанин пошатнулся.

В 8-9 раунде казалось, что оба спортсмена начали терять силы. Усик продолжал стойко защищаться и остро контратаковать. В 10-м раунде под правым глазом Джошуа появилась гематома, в результате активной работы левой руки Александра Усика.

Самыми напряженными оказались 11-12 раунды. В последние 10 секунд поединка Усик бросился на финальный штурм, нанеся много ударов по сопернику. Но от самых мощных Джошуа удалось увернуться. Тем не менее, судьи единогласным решением отдали победу Усику. 34-летний боксер не сдержал слез, услышав вердикт арбитров.

Таким образом, Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, вернув все пояса в Украину. До 2017 года ими владел Владимир Кличко, который проиграл как раз Энтони Джошуа.

Отметим, что Джошуа во второй раз теряет пояса: два года назад он уже проигрывал мексиканцу Энди Руису, но через полгода в бою-реванше сумел вернуть титулы.

Для Александра Усика это был третий бой в супертяжелом весе: ранее он победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Фокус вел онлайн-трансляцию боя Энтони Джошуа — Александр Усик.