Бой Джошуа - Усик. Онлайн

В Лондоне состоится главный боксерский бой 2021 года. Фокус рассказывает о самых важных событиях поединка Джошуа — Усик

25 сентября в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс" пройдет бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям (WBA, WBO, IBF и IBO) Энтони Джошуа и претендентом на эти титулы, украинцем Александром Усиком.

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Накануне состоялась официальная церемония взвешивания бойцов: Джошуа показал вес 108,8 кг, а Усик — 100 кг. Для украинца такой вес является рекордным.

Букмекеры считают фаворитом боя Джошуа, но ставки на победу Усика принимаются с коэффициентом 2.9-3.00. Накануне британец пообещал нокаутировать Усика, отметив, что 34-летний украинец все же имеет шансы на победу. При этом, Джошуа вспоминал свой бой против Владимира Кличко, который состоялся в апреле 2017 года. Тогда британец победил соперника и стал чемпионом мира.

Джошуа уже терял титулы — два года назад он проиграл мексиканцу Энди Руису и лишился статуса чемпиона мира. Спустя полгода британец выиграл бой реванш и вернул себе титулы.

Усик перед боем против Джошуа провел два поединка в супертяжелом весе: он победил американца Чазза Уизерспуна и британца Дерека Чисору. До этого Усик успешно выступал в крузервейте (тяжелом весе) и остается непобежденным на профессиональном ринге.

Фокус следит за главными событиями этого боя в режиме онлайн.

20:22. До начала боя примерно три с половиной часа. На стадионе "Тоттенхэм Хотспур" уже начались предварительные бои. В одном из них прямо в эти минуты украинец Максим Продан боксирует с Флорианом Марку. 28-летнего албанца считают одной из главных надежд промоушена Эдди Хирна Matchroo Boxing, а Продн защищает титул чемпиона по версии IBF в полусредней весовой категории, который он добыл 8 марта 2019 года.

20:32. Напомним, что трансляция боя Усик — Джошуа будет показана в прямом эфире на онлайн-сервисах MEGOGO и DAZN.

20:40. Промоутер Александра Усика — Александр Красюк считает, что победитель сегодняшнего поединка получит мировое признание: "Каждый амбициозный боец гонится за славой, за признанием, за успехом. И есть только один способ получить все эти вещи. Это борьба с лучшими бойцами. А Эй Джей лучший. Он — царь дивизиона. Но если ты сам хочешь стать королем, ты должен свергнуть короля. пусть этот бой произойдет, пусть победит лучший парень, и мы увидимся вновь на реванше ", — цитирует Красюка Boxingscene.com.

20:47. Для Александра Усика сегодня важный день. Не только потому что он может стать чемпионом мира в супертяжелом весе сразу по четырем версиям. Сегодня исполнилось 12 лет с момента создания семьи украинского боксера — в 2009-м он женился. По этому случаю Усик написал трогательное стихотворение и опубликовал фото с супругой на своей странице в Инстаграм.

[ + – ] Александр Усик и его супруга Катерина

20:58. Максим Продан проиграл свой поединок Флориану Марку решением судей. Надеемся, на этом поражения украинцев на сегодня закончились.

21:09. Александр Усик сегодня будет иметь солидную поддержку. В частности, в Лондон прибыл давний друг и кум, экс-чемпион мира в полулегкой, второй полулегкой и легкой весовых категориях Василий Ломаченко.

21:15. Место проведения боя за два с половиной часа до начала. Именно здесь сегодня может быть написана новая страница в истории украинского бокса

21:30. Интересно, что для Усика 25 сентября — не только день создания его семьи. Ровно 8 лет назад он подписал профессиональный контракт с компанией К2 Promotions.

[ + – ] Виталий Кличко, Александр Усик и Александр Красюк

21:57. Энтони Джошуа уже прибыл на место события.

[ + – ] Энтони Джошуа прибыл на бой против Усика

22:00. Александр Усик также прибыл на стадион. До боя остается меньше двух часов

22:29. Видео с приезда Александра Усика на стадион

22:30. Между тем, на самом стадионе уже устанавливают "рекорды". Вот Дилиан Уайт, который в свое время критиковал Усика за бои в супертяжелом весе, попробовал свои силы на популярном игровом автомате.

[ + – ] Дилиан Уайт бьет интерактивную грушу

22:38. Напомним, что по данным британских СМИ, гонорар Джошуа составит 20,5 миллиона долларов. По Усика, то официальных данных о его вознаграждения пока нет. Однако один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что сумма, которую получит Усик, очень маленькая.

22:56. Один из важнейших атрибутов в раздевалке Александра Усика — флаг Украины. До боя остается один час!

[ + – ] Александр Усик развешивает флаг Украины Фото: Instagram

23:06. Объятия украинских чемпионов Василий Ломаченко пришел в раздевалку Усика перед поединком Александра против Джошуа.

[ + – ] Василий Ломаченко и Александр Усик Фото: Telegram / Team Loma

23:26. До боя остается меньше 30 минут! Оба соперника уже готовы надеть боксерские перчатки и выйти на ринг.