"Собираюсь нокаутировать": Джошуа назвал планы на бой с Усиком

Британский боксер пообещал расправиться с украинцем досрочно.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

"Я чувствую себя лучше прямо сейчас, чем перед боем с Кличко. Я не волнуюсь, я стал более опытен и знаю, что я буду делать в ринге. Я выйду, чтобы нокаутировать Усика", – приводит слова Джошуа BoxingScene.

Джошуа хочет, чтобы болельщики, которые будут смотреть бокс, увидели настоящее шоу в ринге.

"Я здесь, чтобы устроить в ринге шоу. Люди смотрят бокс, чтобы увидеть нокауты. Поэтому мы должны их дать болельщикам", – сказал Джошуа.

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри попытался спрогнозировать результат боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Он считает, что, несмотря на то, что Джошуа является фаворитом букмекеров, у Усика есть целый перечень сторон и компонентов, в которых он превосходит оппонента. Среди них – ловкость, скорость, разнообразная тактика ведения боя. Фьюри назвал Джошуа пони с одним трюком, который он постоянно повторяет.

Скорее всего, речь идет о джебе, которым он, к слову, нокаутировал Владимира Кличко в его последнем бою на профессиональном ринге. При этом, Фьюри сказал, что расстроится, если Джошуа проиграет, ведь он хотел бы встретиться с ним тоже на ринге в поединке за чемпионские пояса. Фьюри считает Усика достойным соперником и ждет впечатляющего зрелища на ринге от обоих боксеров.

Кроме этого, Фьюри сравнил Джошуа со старой подушкой, которая может порваться, если ее начать избивать.

Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе английского футбольного клуба "Тоттенхэм".