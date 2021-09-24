"Збираюся нокаутувати": Джошуа назвав плани на бій з Усиком

Британський боксер пообіцяв розправитися з українцем достроково.

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від бою з українцем Олександром Усиком.

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"Я почуваюся краще прямо зараз, ніж перед боєм із Кличком. Я не хвилююся, я став більш досвідченим і знаю, що я робитиму на ринзі. Я вийду, щоб нокаутувати Усика", — наводить слова Джошуа BoxingScene.

Джошуа хоче, щоб уболівальники, які дивитимуться бокс, побачили справжнє шоу на рингу.

"Я тут, щоб влаштувати на рингу шоу. Люди дивляться бокс, щоб побачити нокаути. Тому ми повинні їх дати вболівальникам", — сказав Джошуа.

Раніше британський боксер Тайсон Ф'юрі спробував спрогнозувати результат бою між Ентоні Джошуа й Олександром Усиком.

Він вважає, що, незважаючи на те, що Джошуа є фаворитом букмекерів, в Усика є цілий перелік сторін і компонентів, в яких він перевершує опонента. Серед них — спритність, швидкість, різноманітна тактика ведення бою. Ф'юрі назвав Джошуа поні з одним трюком, який він постійно повторює.

Швидше за все, йдеться про джебі, яким він, до речі, нокаутував Володимира Кличка в його останньому бою на професійному рингу. При цьому, Ф'юрі сказав, що засмутиться, якщо Джошуа програє, адже він хотів би зустрітися з ним теж на рингу в поєдинку за чемпіонські пояси. Ф'юрі вважає Усика гідним суперником і чекає разючого видовища на ринзі від обох боксерів.

Крім цього, Ф'юрі порівняв Джошуа зі старою подушкою, яка може порватися, якщо її почати бити.

Бій Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні англійського футбольного клубу "Тоттенгем".