"Бодібілдер порветься по швах, як стара подушка": Ф'юрі — про бій Усик — Джошуа
Боксер назвав низку причин, чому Усик повинен перемогти Джошуа.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі вважає, що український суперважковаговик Олександр Усик має непогані шанси перемогти чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
"Я не займаюся ставками і не буду ставити гроші на цей бій. Але, як профі боксу, розумію, що в цьому бою шанси рівні. Ви очікуєте від мене, що я скажу, що переможе Джошуа, але я можу вам назвати багато причин, чому Джошуа може програти цей бій.
Наприклад, Усик — величезний і незручний суперник, лівша і спритник. Мені здається, він б'є сильніше, ніж багато хто думає. Ви його недооцінюєте", — сказав Ф'юрі BoxingScene.
Ф'юрі вважає, що Джошуа може не витримати від натиску Усика та швидкості.
"Справа не в силі удару. Якщо ти будеш раз у раз пропускати й удари прилітатимуть в ціль, то навіть великий бодібілдер трісне по швах і лопне як дешева подушка.
Джошуа — це поні з одним трюком. Якщо він програє, я засмучусь. Але там де одні двері закриваються — відкриваються інші. Все скоро побачимо.
Бої супертяжів божевільні, їх не можна передбачити. Люди програють несподівано, а потім повертаються. Тут будь-хто може відправити іншого в нокаут. Ми всі великі хлопці з ударом — тут є місце для сенсації.
Обидва хлопці — мої головні суперники й упевнений, вони теж хочуть надерти мені зад. Я один проти всіх", — додав Ф'юрі.
Поєдинок Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на домашньому стадіоні футбольної команди "Тоттенгем". Початок бою очікується після 23:00 за київським часом, трансляцію поєдинку можна буде подивитися в Україні на сервісі MEGOGO.