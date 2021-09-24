"Бодібілдер порветься по швах, як стара подушка": Ф'юрі — про бій Усик — Джошуа

Боксер назвав низку причин, чому Усик повинен перемогти Джошуа.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі вважає, що український суперважковаговик Олександр Усик має непогані шанси перемогти чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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"Я не займаюся ставками і не буду ставити гроші на цей бій. Але, як профі боксу, розумію, що в цьому бою шанси рівні. Ви очікуєте від мене, що я скажу, що переможе Джошуа, але я можу вам назвати багато причин, чому Джошуа може програти цей бій.

Наприклад, Усик — величезний і незручний суперник, лівша і спритник. Мені здається, він б'є сильніше, ніж багато хто думає. Ви його недооцінюєте", — сказав Ф'юрі BoxingScene.

Ф'юрі вважає, що Джошуа може не витримати від натиску Усика та швидкості.

"Справа не в силі удару. Якщо ти будеш раз у раз пропускати й удари прилітатимуть в ціль, то навіть великий бодібілдер трісне по швах і лопне як дешева подушка.

Джошуа — це поні з одним трюком. Якщо він програє, я засмучусь. Але там де одні двері закриваються — відкриваються інші. Все скоро побачимо.

Бої супертяжів божевільні, їх не можна передбачити. Люди програють несподівано, а потім повертаються. Тут будь-хто може відправити іншого в нокаут. Ми всі великі хлопці з ударом — тут є місце для сенсації.

Обидва хлопці — мої головні суперники й упевнений, вони теж хочуть надерти мені зад. Я один проти всіх", — додав Ф'юрі.

Поєдинок Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на домашньому стадіоні футбольної команди "Тоттенгем". Початок бою очікується після 23:00 за київським часом, трансляцію поєдинку можна буде подивитися в Україні на сервісі MEGOGO.