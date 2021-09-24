"Бодибилдер порвется по швам, как старая подушка": Фьюри – о бое Усик – Джошуа

Боксер назвал ряд причин, по которым Усик должен победить Джошуа.

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри считает, что украинский супертяжеловес Александр Усик имеет неплохие шансы победить чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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"Я не занимаюсь ставками и не буду ставить деньги на этот бой. Но, как профи бокса, понимаю, что в этом бое шансы равны. Вы ожидаете от меня, что я скажу, что победит Джошуа, но я могу вам назвать много причин, почему Джошуа может проиграть этот бой.

Например, Усик – огромный и неудобный соперник, левша и ловкач. Мне кажется, он бьет сильнее, чем многие думают. Вы его недооцениваете", – сказал Фьюри BoxingScene.

Фьюри считает, что Джошуа может не выдержать от натиска Усика и скорости.

"Дело не в силе удара. Если ты будешь раз за разом пропускать и удары будут прилетать в цель, то даже большой бодибилдер треснет по швам и лопнет как дешевая подушка.

Джошуа – это пони с одним трюком. Если он проиграет, я расстроюсь. Но там где одна дверь закрывается – открывается другая. Все скоро увидим.

Бои супертяжей сумасшедшие, их нельзя предсказать. Люди проигрывают неожиданно, а потом возвращаются. Тут любой может отправить другого в нокаут. Мы все большие парни с ударом – тут есть место сенсации.

Оба парня – мои главные соперники и уверен, они тоже хотят надрать мне зад. Я один против всех", – добавил Фьюри.

Поединок Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на домашнем стадионе футбольной команды "Тоттенхэм". Начало боя ожидается после 23.00 по киевскому времени, трансляцию поединка можно будет посмотреть в Украине на сервисе MEGOGO и платформе DAZN.