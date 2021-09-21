"Три копейки". Бывший тренер Кличко назвал гонорар Усика за бой с Джошуа

Сергей Городничев считает, что Александр Усик получит около трех миллионов фунтов без учета налогов.

Украинский тренер Сергей Городничев назвал примерную сумму, которую получит украинский боксер Александр Усик за бой с британцем Энтони Джошуа.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Городничев считает, что в лучшем случае Усик получит на руки около миллиона долларов, а то и меньше.

"Я раньше говорил, что Усик стоит три копейки. К большому сожалению, так оно и есть. Он получит не очень большие деньги. Да, он получит больше, чем обычно, но он не получит больших денег, которые он должен получать. Усик уже на таком уровне, но гонорары его еще маленькие", – сказал Городничев в своем блоге на YouTube.

По информации тренера, готовившего в свое время Владимира Кличко к поединкам, украинец сможет рассчитывать на три миллиона фунтов "грязными". Большая часть суммы уйдет на оплату налогов в Великобритании, выплату зарплат команде Усика, врачам и другим специалистам, к помощи которых прибегал боксер во время подготовки.

"На этот бой Александр Усик получит 3 миллиона фунтов стерлингов. Или 3,2 миллиона фунтов. Из этой суммы он заплатит налоги в Англии, 50 процентов минус. Заплатить промоутерам, менеджерам, тренерам, директору команды, диетологам и тд.

В итоге он получит миллион или даже меньше", – добавил Городничев.

По данным Городничева, Джошуа получит 16-18 миллионов фунтов, не считая финансов от телетрансляций. По данным The Mirror, Джошуа получит за бой с Усиком 20,5 миллионов долларов. Эта сумма гораздо меньше тех условий, которые были у боксеров до пандемии коронавируса.

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.