"Три копійки". Колишній тренер Кличка назвав гонорар Усика за бій з Джошуа

Сергій Городнічов вважає, що Олександр Усик отримає близько трьох мільйонів фунтів без урахування податків.

Український тренер Сергій Городнічов назвав приблизну суму, яку отримає український боксер Олександр Усик за бій з британцем Ентоні Джошуа.

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Городнічов вважає, що в кращому випадку Усик отримає на руки близько мільйона доларів, а то й менше.

"Я раніше говорив, що Усик коштує три копійки. На превеликий жаль, так воно і є. Він отримає не дуже великі гроші. Так, він отримає більше, ніж зазвичай, але він не отримає великих грошей, які він повинен отримувати. Усик уже на такому рівні, але гонорари його ще маленькі", — сказав Городнічов у своєму блозі на YouTube.

За інформацією тренера, який готував свого часу Володимира Кличка до поєдинків, українець зможе розраховувати на три мільйони фунтів "брудними". Велика частина суми піде на оплату податків у Великобританії, виплату зарплат команді Усика, лікарям та іншим спеціалістам, до допомоги яких вдавався боксер під час підготовки.

"На цей бій Олександр Усик отримає 3 мільйони фунтів стерлінгів. Або 3,2 мільйони фунтів. З цієї суми він заплатить податки в Англії, 50 відсотків мінус. Заплатити промоутерам, менеджерам, тренерам, директору команди, дієтологам тощо.

У підсумку він отримає мільйон або навіть менше", — додав Городнічов.

За даними Городнічова, Джошуа отримає 16-18 мільйонів фунтів, не рахуючи фінансів від телетрансляцій. За даними The Mirror, Джошуа отримає за бій з Усиком 20,5 мільйонів доларів. Ця сума набагато менша за ті умови, які були в боксерів до пандемії коронавірусу.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Великобританія) на стадіоні Тоттенхем Готспур.