Джошуа за бій з Усиком заробить 20,5 млн доларів

Олександр Усик отримає найбільший гонорар у своїй боксерській кар'єрі.

Стало відомо, скільки заробить британський чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа за бій з українцем Олександром Усиком, повідомляє The Mirror.

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За даними британського джерела, Джошуа отримає фіксований гонорар у розмірі 20,5 мільйонів доларів за умов будь-якого результаті бою — перемога, поразка чи нічия. Гонорар Усика за бій з Джошуа поки не розкривається.

Промоутер українця Олександр Красюк не говорив про деталі контракту на бій, але зауважив, що це найбільший гонорар у кар'єрі українця.

Зазначається, що гонорар Джошуа за бій виріс на 50 відсотків порівняно з останнім поєдинком проти болгарина Кубрата Пулєва. Тоді гонорари були зменшені через коронавірусні обмеження, адже на бою Джошуа — Пулєв могла бути присутнім лише тисяча глядачів, коли тепер бій Джошуа й Усика може відвідати до 63 тисяч глядачів.

Видання зазначає, що гонорар Джошуа міг бути ще більшим, якби це був бій не проти Олександра Усика, а Тайсона Ф'юрі, який планувався в серпні. Тоді бій міг відбутися в Саудівській Аравії і зібрати велику кількість глядачів. Однак, як відомо, бій зірвався через те, що Деонтей Вайлдер у юридичній площині довів, що по праву претендує на третій бій з Тайсоном Ф'юрі.

Наразі найбільший гонорар у кар'єрі Джошуа — це реванш з Енді Руїсом у Саудівській Аравії, він склав понад 66 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Джошуа заробив за перший бій з Енді Руїсом суму в межах 20 мільйонів фунтів стерлінгів і 20 мільйонів фунтів за бій з Олександром Повєткіним.

Нагадаємо, поєдинок Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні.