Джошуа за бой с Усиком заработает 20,5 млн долларов

Александр Усик получит самый большой гонорар в своей боксерской карьере.

Стало известно, сколько заработает британский чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа за бой с украинцем Александром Усиком, сообщает The Mirror.

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По данным британского источника, Джошуа получит фиксированный гонорар в размере 20,5 миллионов долларов при любом исходе боя – победе, поражении или ничьей. Гонорар Усика за бой с Джошуа пока не раскрывается.

Промоутер украинца Александр Красюк не говорил о деталях контракта на бой, но заметил, что это самый большой гонорар в карьере украинца.

Отмечается, что гонорар Джошуа за бой вырос на 50 процентов по сравнению с последним поединком против болгарина Кубрата Пулева. Тогда гонорары были уменьшены из-за коронавирусных ограничений, ведь на бою Джошуа – Пулев могла присутствовать лишь тысяча зрителей, когда теперь бой Джошуа и Усика может посетить до 63 тысяч зрителей.

Издание отмечает, что гонорар Джошуа мог быть еще больше, если бы это был бой не против Александра Усика, а Тайсона Фьюри, который планировался в августе. Тогда бой мог состояться в Саудовской Аравии и собрать большое количество зрителей. Однако, как известно, бой сорвался из-за того, что Деонтей Уайлдер в юридической плоскости доказал, что по праву претендует на третий бой с Тайсоном Фьюри.

На данный момент самый большой гонорар в карьере Джошуа – это реванш с Энди Руисом в Саудовской Аравии, он составил более 66 миллионов фунтов стерлингов. Также Джошуа заработал за первый бой с Энди Руисом сумму в пределах 20 миллионов фунтов стерлингов и 20 миллионов фунтов за бой с Александром Поветкиным.

Напомним, поединок Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.