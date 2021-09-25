Бій Джошуа — Усик. Онлайн

У Лондоні відбудеться головний боксерський бій 2021 року. Фокус розповідає про найважливіші події поєдинку Джошуа — Усик

25 вересня в Лондоні, на стадіоні "Тоттенхем Хотспурс" пройде бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за чотирма версіями (WBA, WBO, IBF і IBO) Ентоні Джошуа і претендентом на ці титули, українцем Олександром Усиком.

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Напередодні відбулася офіційна церемонія зважування бійців: Джошуа показав вагу 108,8 кг, а Усик — 100 кг. Для українця така вага є рекордною.

Букмекери вважають фаворитом бою Джошуа, але ставки на перемогу Усика приймаються з коефіцієнтом 2.9-3.00. Напередодні британець пообіцяв нокаутувати Усика, зазначивши, що 34-річний українець все-таки має шанси на перемогу. При цьому, Джошуа згадував свій бій проти Володимира Кличка, який відбувся в квітні 2017 року. Тоді британець переміг суперника і став чемпіоном світу.

Джошуа вже втрачав титули — два роки тому він програв мексиканцю Енді Руїсу і позбувся статусу чемпіона світу. Через півроку британець виграв бій реванш і повернув собі титули.

Усик перед боєм проти Джошуа провів два поєдинки в суперважкій вазі: він переміг американця Чазз Уїзерспуна і британця Дерека Чісору. До цього Усик успішно виступав в крузервейті (важкій вазі) і залишається непереможеним на професійному рингу.

Фокус стежить за головними подіями цього бою в режимі онлайн.

20:22. До початку бою приблизно три з половиною години. На стадіоні "Тоттенхем Хотспур" вже почалися попередні бої. В одному з них прямо в ці хвилини українець Максим Продан боксує з Флоріаном Марку. 28-річного албанця вважають однією з головних надій промоушена Едді Хірна Matchroo Boxing, а Продн захищає титул чемпіона за версією IBF в напівсередній ваговій категорії, який він здобув 8 березня 2019 року.

20:32. Нагадаємо, що трансляція бою Усик — Джошуа буде показана в прямому ефірі на онлайн-сервісах MEGOGO і DAZN.

20:40. Промоутер Олександра Усика — Олександр Красюк вважає, що переможець сьогоднішнього поєдинку отримає світове визнання: "Кожен амбітний боєць гониться за славою, за визнанням, за успіхом, за славою. І є тільки один спосіб отримати всі ці речі. Це боротьба з найкращими бійцями. А Ей Джей найкращий. Він — цар дивізіону. Але якщо ти сам хочеш стати королем, ти повинен скинути короля. Тож нехай цей бій станеться, нехай переможе найкращий хлопець, і ми побачимось знову на реванші", — цитує Красюка Boxingscene.com.

20:47. Для Олександра Усика сьогодні важливий день. Не тільки тому що він може стати чемпіоном світу в суперважкій вазі відразу за чотирма версіями. Сьогодні виповнилося 12 років з моменту створення сім'ї українського боксера — у 2009-му він одружився. З цієї нагоди Усик написав зворушливий вірш і опублікував фото з дружиною на своїй сторінці в Інстаграм.

[ + – ] Олександр Усик з дружиною Катериною

20:58. Максим Продан програв свій поєдинок Флоріану Марку рішенням суддів. Сподіваємося, на цьому поразки українців на сьогодні закінчились.

21:09. Олександр Усик сьогодні матиме солідну підтримку. Зокрема, до Лондона прибув давній друг та кум, екс-чемпіон світу у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій категоріях Василь Ломаченко.

21:15. Місце проведення бою за дві з половиною години до початку. Саме тут сьогодні може бути написана нова сторінка в історії українського боксу

21:29. Цікаво, що для Усика 25 вересня — не лише день, коли він одружився. Рівно 8 років тому він підписав професійний контракт із компанією К2 Promotions.