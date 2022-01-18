"Просто кошмарят": Усик рассказал о российских пограничниках в Крыму (видео)

Спортсмен рассказал, что на "крымской границе" всегда наблюдаются большие очереди. А на украинской – никаких проблем.

Украинский боец Александр Усик рассказал о поездках в аннексированный Крым, откуда он родом. Спортсмен также поведал о российских пограничниках, с которыми пришлось общаться при въезде на полуостров, о чем стало известно в интервью с Машой Ефросининой.

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Усик в последний раз посещал Крым два года назад, до начала пандемии коронавируса.

По его словам, при пересечении админграницы уже на территории Крыма пришлось столкнуться с неприятным поведением российских пограничников.

"Сложно с "границами"… Кошмарят, вот просто кошмарят. "Куда вы едете? Зачем вы едете? А сколько вы там будете? Это крымская "граница". На нашей украинской границе все великолепно. Никаких проблем — "когда, куда, когда назад?". А вот на крымской бывает и очередь большая, очень большая, и знаешь — просто (хотят) подурачиться, покошмарить… они-то знают меня", — рассказал Усик.

У боксера в Симферополе остались теща, тесть, сестра и племянница, а также много друзей. Он со своей семьей переехал в Киев.

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Напомним, недавно Александр Усик отпраздновал свое 35-летие, а Фокус написал пять историй о спортсмене.

Также Усик признался в интервью Ефросининой, что получает только небольшую часть от общих призовых за каждый бой.