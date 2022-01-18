Просто кошмарять: Усік розповів про російських прикордонників у Криму (відео)

Спортсмен розповів, що на кримському кордоні завжди спостерігаються великі черги. А на українському — жодних проблем.

Український боєць Олександр Усик розповів про поїздки до анексованого Криму, звідки він родом. Спортсмен також розповів про російських прикордонників, з якими довелося спілкуватися під час в'їзду на півострів, про що стало відомо в інтерв'ю з Машою Єфросініною.

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Усик востаннє відвідував Крим два роки тому, до початку пандемії коронавірусу.

За його словами, під час перетину адмінкордону вже на території Криму довелося зіткнутися з неприємною поведінкою російських прикордонників.

"Складно з "кордонами"... Кошмарять, от просто кошмарять. "Куди ви їдете? Навіщо ви їдете? А скільки ви там будете? Це кримський "кордон". На нашому українському кордоні все чудово. Жодних проблем — "коли, куди, коли назад?". А ось на кримському буває і черга велика, дуже велика, і знаєш — просто (хочуть) подуріти, покошмарити… вони знають мене", — розповів Усик.

У боксера у Сімферополі залишилися теща, тесть, сестра та племінниця, а також багато друзів. Він зі своєю родиною переїхав до Києва.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик відсвяткував своє 35-річчя, а Фокус написав п'ять історій про спортсмена.

Також Усик зізнався в інтерв'ю Єфросініній, що отримує лише невелику частину від загальних призових за кожен бій.