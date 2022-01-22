Вульгарне порівняння: Ф'юрі звернувся до Майка Тайсона щодо бою Усик — Джошуа

Британський боксер написав коротке послання легендарному американцю, спробувавши принизити Усика та Джошуа.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі на своїй сторінці у Twitter звернувся до Майка Тайсона щодо бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа, який відбувся у вересні минулого року.

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Британець відреагував на твіт Тайсона, який той написав за кілька днів після завершення поєдинку. Тайсону не сподобалася якість бою, який показали український та британський боксери.

"Після перегляду бою Усік — Джошуа", є думки, що у них тоді був поганий день. Виходячи з побаченого, ви дійсно думаєте, що вони могли б побити мене у мої найкращі роки?», — написав Майк Тайсон.

Тайсон Ф'юрі, який не втрачає можливості образити своїх потенційних опонентів для підняття інформаційного шуму, за кілька місяців вирішив згадати про цю заяву Майка Тайсона і написав коротке повідомлення.

"Майк Тайсон, ти притиснув би цю парочку пі*ек", — написав Фьюрі.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі хоче провести об'єднавчий бій з Олександром Усіком, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. На даний момент британець володіє лише поясом за версією WBC, у той час, як у руках Усіка сконцентровані пояси за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Олександр Усік має провести бій-реванш із Ентоні Джошуа: така опція була прописана у контракті на перший бій між суперниками. Орієнтовна дата поєдинку у відповідь — березень-квітень 2022 року, але деталі проведення бою все ще залишаються нерозкритими.

У свою чергу Тайсон Ф'юрі повинен провести обов'язковий захист свого титулу в поєдинку проти Ділліана Уайта.

Раніше Олександр Усік розповів, скільки заробив за перший поєдинок проти Ентоні Джошуа. За словами боксера, цифри, про які згадувалося у пресі, не мають нічого спільного з реальністю.

Також Усік розповів про поїздки до рідного Криму та поведінку російських прикордонників на адміністративному кордоні.