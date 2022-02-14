"Цигани його захопили, але ми визволимо": Усик показав посилку зі своїм поясом WBA (відео)

Український боксер показав свій новий чемпіонський пояс і пообіцяв нокаутувати "Циганського короля" Тайсона Ф'юрі та доповнити свою колекцію поясом, якого бракує.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик записав відео-"розпаковку" . Сюжет присвячений прибуттю в Україну поясу WBA, що поповнив колекцію нагород боксера. Новий ролик спортсмен виклав у Instagram.

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"Малий, ну, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе довго чекають", — каже Усик у цьому ролику, додаючи також, що в його численній сім'ї не вистачає ще одного "брата".

"Єдиний наш брат десь ходить… Цигани його захопили, але ми його визволимо", — пообіцяв Усик.

"Цигани" — відсилка на Тайсона Ф'юрі, який називає себе "Циганським королем". WBC — єдиний пояс, якого поки що не має Усик, ним володіє британець.

У поєдинку, який відбувся у вересні минулого року, український боксер виявився сильнішим за ще одного британця — Ентоні Джошуа. Ця перемога принесла Усику відразу 4 чемпіонські пояси в надважкій вазі: WBA, IBF, WBO й IBO.

У найближчому майбутньому має відбутися бій-реванш, після якого Усик, можливо, має зустрітися з Ф'юрі, який у свою чергу зійдеться в поєдинку з Ділліаном Вайтом.

Усик записав своє відео в куртці з логотипом футбольного клубу "Полісся" з Житомира, за який він зіграв футбольний матч як експеримент.

Раніше Фокус повідомляв, що Конор Макгрегор укотре жорстко розкритикував Тайсона Ф1юрі. Усе через те, що чинний чемпіон світу з боксу оцінив професіоналізм Хабіба Нурмагомедова, який завершив кар'єру.