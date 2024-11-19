"Победил на всех соревнованиях": Хижняк рассказал, чего хочет достичь после победы на Олимпиаде

По словам Александра Хижняка, у него было достаточно времени, чтобы восстановиться и понять, чем заниматься дальше. Травма руки больше не беспокоит спортсмена.

Украинский олимпийский чемпион по боксу (вес до 80 кг) Александр Хижняк планирует заняться профессиональным боксом "на ринге", где также хочет стать чемпионом. Об этом Хижняк рассказал в комментарии Oboz.ua.

"В олимпийском боксе я уже добыл все, я прошел эту игру полностью. Победил на всех соревнованиях, на которых только можно было победить. Со всех турниров у меня есть золотые медали. А профессиональный ринг для меня — это новое, но интересное. Я там тоже хочу стать чемпионом мира, хочу попробовать себя", — сказал Хижняк.

Он пояснил, что после Олимпийских игр-2024 в Париже, где Александр и получил золотую медаль по боксу, самым трудным для него было определиться и понять, чем заниматься дальше и что ему вообще хочется делать.

"Этот период был самый тяжелый, но я понимал, что у меня есть это время, для того, чтобы я максимально восстановился психологически, физически и уделил всем внимание", — отметил Хижняк.

Также за это время успела зажить травма руки. По словам спортсмена, больше она его не беспокоит.

"После Олимпийских игр у меня было время и сейчас еще немного есть, чтобы успеть восстановиться, и профессионально выполнять свою работу", — подчеркнул Хижняк.

Напомним, 8 августа украинец Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу.