"Переміг на всіх змаганнях": Хижняк розповів, чого хоче досягти після перемоги на Олімпіаді

За словами Олександра Хижняка, у нього було достатньо часу, аби відновитись та зрозуміти, чим займатись далі. Травма руки більше не турбує спортсмена.

Український олімпійський чемпіон з боксу (вага до 80 кг) Олександр Хижняк планує зайнятись професійним боксом "на рингу", де також хоче стати чемпіоном. Про це Хижняк розповів в коментарі Oboz.ua.

"В олімпійському боксі я вже здобув все, я пройшов цю гру повністю. Переміг на всіх змаганнях, на яких тільки можна було перемогти. З усіх турнірів у мене є золоті медалі. А професійний ринг для мене – це нове, але цікаве. Я там теж хочу стати чемпіоном світу, хочу спробувати себе", — сказав Хижняк.

Він пояснив, що після Олімпійських ігор-2024 у Парижі, де Олександр і здобув золоту медаль з боксу, найважчим для нього було визначитись та зрозуміти, чим займатись далі та що йому взагалі хочеться робити.

"Оцей період був найважчий, але я розумів, що у мене є цей час, для того, щоб я максимально відновився психологічно, фізично і приділив всім увагу", — зазначив Хижняк.

Також за цей час встигла загоїтись травма руки. За словами спортсмена, більше вона його не турбує.

"Після Олімпійських ігор у мене був час і зараз ще трохи є, щоб встигнути відновитися, і професійно виконувати свою роботу", — наголосив Хижняк.

Нагадаємо, 8 серпня українець Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу.