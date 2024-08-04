Кандидат на золото. Боксер з України Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2024 (фото)

Спортсмен із Полтави переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону. Тепер йому доведеться зустрітися на рингу з Нурбеком Оралбаєм із Казахстану.

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Український боксер Олександр Хижняк провів складний поєдинок у півфіналі Олімпіади-2024: у ваговій категорії до 80 кілограмів 28-річний спортсмен із Полтави вирвав перемогу у дворазового олімпійського чемпіона з Куби Арлена Лопеса Кардони, повідомило "Суспільне Спорт".

Перемогою над кубинцем Хижняк гарантував собі щонайменше "срібло" на Олімпійських іграх-2024. Хижняк стартував у Парижі з двох перемог: раніше він здолав на рингу угорця Філіпа Акімова і бразильця Вандерлея Перейру.

У вирішальному третьому раунді Олександр Хижняк розгромив кубинця Арлена Лопеса

На початку першого раунду Хижняк атакував кубинця і продовжив пресинг до завершення трихвилинки. Лопес завдавав разючих контрударів і виграв перший раунд — схилив на свій бік чотирьох суддів із п'яти. Другий раунд Хижняк виграв із рахунком 3:2, а у вирішальному третьому він розгромив кубинця і здобув одноголосну перемогу 5:0.

Суперником Хижняка у фінальному поєдинку 7 серпня стане Нурбек Оралбай з Казахстану. У півфіналі він переміг Крістіана Піналеса з Домініканської Республіки.

Олександр Хижняк вдруге вийшов у фінал Олімпійських ігор. На змаганнях у 2020 році в Токіо у фіналі вагової категорії до 75 кілограмів українець несподівано програв нокаутом у третьому раунді бразильцеві Еберту Соузі.

Нагадаємо, 3 серпня спортсменка з Алжиру Іман Хеліф у чвертьфінальному бою на Олімпіаді-2024 перемогла угорську суперницю Луку Анну Хаморі. Примітно, що на чемпіонаті світу 2023 року в Нью-Делі Хеліф дискваліфікували: Міжнародна асоціація боксу забороняє спортсменам із чоловічими хромосомами XY брати участь у жіночих змаганнях.

Крім цього, 2 серпня боксерка Лінь Юй-Тін із Тайваню, яка не пройшла тест на тестостерон, перемогла за очками Сітору Турдібекову з Узбекистану.