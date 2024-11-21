Перевыполнил обещание: Усик заплатил украинскому спортсмену $100 тысяч за "золото" (видео)

Александр Усик сдержал свое слово и заплатил из собственного кармана Александру Хижняку за "золото" Олимпийских игр-2024 100 тысяч долларов, хотя обещал 80 тысяч.

Чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Усик выполнил свое обещание, которое дал накануне Олимпиады в Париже, и выплатил 100 тысяч долларов украинскому боксеру Александру Хижняку, который получил золото на соревнованиях. Видео с вручением средств обнародовали в сети.

Александр Усик отметил, что сдержал свое слово и заплатил из собственного кармана Александру Хижняку за "золото" Олимпийских игр-2024 100 тысяч долларов (хотя обещал 80 тысяч).

"Как и я обещал до Олимпийских игр, эквивалент 100 тысяч долларов начислен на эту карту ready-to-pay, Олимпийский чемпион здесь. Алекс, спасибо тебе, дорогой, за твое "золото", за твою работу и за твою самоотдачу. Ты заслуживаешь большего — это малая часть того, что мы можем сделать сегодня", — сказал украинский чемпион.

Александр Усик призвал молодежь заниматься спортом и пообещал тому, кто одержит победу на следующих Олимпийских играх такой же подарок.

"Занимайтесь спортом, тренируйтесь и работайте. Выиграете Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — получите то же самое", — сказал он.

Напомним, что 8 августа украинский боксер из Полтавщины Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 80 килограммов. В финале Олимпиады-2024 он одолел действующего чемпиона мира из Казахстана Нурбека Оралбая. Это было первое золото для самого Александра Хижняка.