Перевиконав обіцянку: Усик заплатив українському спортсмену $100 тисяч за "золото" (відео)

Олександр Усик дотримав свого слова і заплатив із власної кишені Олександру Хижняку за "золото" Олімпійських ігор-2024 100 тисяч доларів, хоча обіцяв 80 тисяч.

Чемпіон світу з боксу, олімпійський чемпіон Олександр Усик виконав свою обіцянку, яку дав напередодні Олімпіади у Парижі, і виплатив 100 тисяч доларів українському боксеру Олександру Хижняку, який здобув золото на змаганнях. Відео з врученням коштів оприлюднили в мережі.

Олександр Усик зазначив, що дотримав свого слова і заплатив із власної кишені Олександру Хижняку за "золото" Олімпійських ігор-2024 100 тисяч доларів (хоча обіцяв 80 тисяч).

"Як я й обіцяв до Олімпійських ігор, еквівалент 100 тисяч доларів нарахований на цю карту ready-to-pay, Олімпійський чемпіон тут. Алексе, дякую тобі, дорогий, за твоє "золото", за твою роботу і за твою самовіддачу. Ти заслуговуєш на більше — це мала частина того, що ми можемо зробити сьогодні", — сказав український чемпіон.

Олександр Усик закликав молодь займатися спортом і пообіцяв тому, хто отримає перемогу на наступних Олімпійських іграх такий самий подарунок.

"Займайтеся спортом, тренуйтеся та працюйте. Виграєте Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі — отримаєте те саме", — сказав він.

Нагадаємо, що 8 серпня український боксер з Полтавщини Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у вазі до 80 кілограмів. У фіналі Олімпіади-2024 він здолав чинного чемпіона світу з Казахстану Нурбека Оралбая. Це було перше золото для самого Олександра Хижняка.