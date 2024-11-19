Бой Тайсона и Джейка Пола сделал звездой ринг-герл: в чем секрет профессии (видео)

Сидни Томас сама занимается боксом, но пока ее профессию показывать на ринге номера раундов критикуют феминистки и борцы за права женщин.

Ринг-герл Сидни Томас стала звездой после своего появления на бое Майка Тайсона против Джейка Пола. Это спорная профессия, которую часто сравнивают со стриптизом, потому как иногда девушки с табличками-анонсами раундов выходят на ринг в очень откровенных нарядах. Daily Mail рассказал об этой профессии, которая появилась в 1965 году и в последнее время вызывает настоящую бурю критики.

Сидни Томас стала главной звездой боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом

Когда 15 ноября Майк Тайсон и Джейк Пол вышли на стадион AT&T в Техасе, сенсация YouTube и легендарный боксер вскоре оказались в тени восходящей звезды бокса — ринг-герл Сидни Томас.

20-летняя спортсменка, которая провела свой первый бой в Пуэрто-Рико всего месяц назад, оказалась в центре внимания в долгожданном бою на Netflix Live.

Ринг-герл Сидни Томас Фото: Instagram Sydney Thomas

Хотя спортивные болельщики в социальных сетях раскритиковали этот поединок, назвав его "скучным", Сидни была признана "настоящим победителем" и уже набрала более 600 000 подписчиков в Instagram.

Ее "ошеломляющий" успех, произошедший за одну ночь, пролил свет на элитный и чрезвычайно прибыльный мир девушек на ринге, где полуобнаженные модели могут заработать тысячи долларов, подержав таблички с анонсами раундов всего на одном поединке.

Сидни Томас Фото: Instagram Sydney Thomas

Профессия зарекомендовала себя как портал к успеху в индустрии красоты, позволяя тем, кто принимает в ней участие, начать карьеру в сфере влияния, OnlyFans и привлечь внимание руководителей телевидения к таким шоу, как "Остров любви".

Однако эта профессия является чрезвычайно конкурентной, и в последние годы не утихают споры о том, является ли это "сексистской" практикой, причем некоторые призывают вообще запретить эту должность после того, как аналогичные должности в других видах спорта, таких как дартс и "Формула-1", были отменены. Еще одной сложностью работы является нахождение в идеальной физической форме для выхода на ринг в откровенных нарядах, что требует строгой диеты и режима упражнений.

Что известно о профессии ринг-герл

По данным Sportskeeda, девушки на ринге могут зарабатывать до 4000 фунтов стерлингов за бой, в то время как работа в качестве модели, сделки с брендами и рекламные контракты, сопутствующие этой деятельности, могут принести им гораздо больше.

Состояние одной из самых известных в мире ринг-герл, Кортни Келлар Хартенштейн, оценивается примерно в 4 миллиона фунтов стерлингов, что отчасти обусловлено ее карьерой в модельном бизнесе. Она появлялась на обложках журналов вроде Maxim, Cigar Snob и Fashion Stars. И вышла замуж за звезду НБА Айзея Хартенштейна.

Кортни Келлар Хартенштейн

Тем временем состояние Бриттни Палмер как девушки на ринге UFC, модели и артистки оценивалось в 4,1 миллиона фунтов стерлингов до выхода на пенсию в декабре 2023 года.

Бриттни Палмер, ринг-герл UFC

Конечно, зарплаты у новичков или девушек, обслуживающих менее известные матчи, намного ниже.

25-летняя Аполлония Ллевеллин, модель из Великобритании, рассказала, что ей платили 900 фунтов стерлингов за матч, когда она работала в боксерском промоушене Misfits компании KSI, но она согласилась на эту роль из-за известности, которую она ей дала, а не из-за зарплаты.

Ранее она рассказывала изданию Business Insider, что когда ей было 16 или 17 лет, ей платили 100 фунтов стерлингов за один вечер на благотворительных боксерских вечерах Ultimate White Collar, которые проводились по всей Великобритании.

Аполлония Ллевеллин

Однако годовой доход UFC Ring Girls может составлять миллионы.

Дебаты о том, сколько получают девушки на ринге, в прошлом вызывали споры, и некоторые представители отрасли утверждали, что им платят больше, чем женщинам-боксерам.

Ронда Раузи из UFC вызвала споры, когда заявила: "Как вы думаете, ее хождение по кругу стоит больше мой бой? Либо девушкам на ринге платят слишком много, либо бойцам платят недостаточно".

Ринг-герл Арианни Селеста в ответ назвала Раузи "большой хулиганкой" и сказала: "Я думаю, люди не понимают, какой это труд — быть моделью".

"Пытаться быть живым манекеном и заставлять клиентов примерять на тебя миллион разных нарядов… Это не так просто, как кажется… Немногие об этом поймут, если только они не окажутся на моем месте", — сообщила обиженная Арианни. Ее называют "самой известной" ринг-герлз в мире, и она использовала свою впечатляющую армию поклонников для продвижения своей карьеры на OnlyFans.

Арианни Селеста, ринг-герл UFC

Хотя работа ринг-герлз сама по себе прибыльна, для некоторых в этой роли бокс стал лишь началом успеха.

Роль девушки на ринге сочетается с появлением на популярных телеканалах, общением со знаменитостями и возможностями в социальных сетях, что часто означает начало карьеры в сфере влияния. Многие ринг-герл сами начинают заниматься боксом, или борьбой. Так, Эбейн Бриджес стала чемпионкой мира.

Как становятся ринг-герл

Ring girl Аполлония Ллевеллин рассказала, что профессия ринг-герлз всегда была очень конкурентной и избирательной из-за ограниченного количества матчей и некоторого сопротивления самой идее.

По данным JobsInSports, девушки на ринге должны обладать "подтянутой фигурой, уверенностью в себе, профессионализмом и харизмой", а также искренним интересом к спорту.

На сайте сказано, что будущие ринг-герл должны быть в идеальной форме, уметь общаться с публикой и могли сохранять уверенность в присутствии шумной толпы.

Ринг-герлз UFC

Девушки на ринге часто имеют опыт работы в рекламной сфере или в качестве моделей, благодаря которому они могут развивать портфолио и свое присутствие в социальных сетях.

Чтобы получить работу, модели могут общаться с промоутерами, связываться с агентствами, которые подбирают ринг-герл, а также посещать мероприятия UFC и MMA, чтобы доказать свою любовь к спорту.

Для крупных боев ринг-герлз обычно отбираются через агентство или на кастинге.

Бриттни Палмер, ринг-герл UFC Фото: Instagram Brittney Palmer

Ранее в интервью Business Insider Аполлония Ллевеллин сказала: "Мой совет тем, кто собирается этим заняться, — подписать контракт с агентством, поскольку они могут помочь вам получить необходимые контакты. Я бы начала с небольших благотворительных боев. Так я узнала азы и подготовилась к более крупным боям".

Критика ринг-герл

В последние годы идея "девушки на ринге" вызвала споры: некоторые назвали ее "сексистской" и "устаревшей". Оппозиция усилилась после того, как хорошенькие девушки в откровенных нарядах перестали появляться на соревнованиях по дартсу и гонках "Формулы-1". На гонках их называли "грид-герлз" и убрали в 2018 году.

В 2016 году чемпионка WBC Микаэла Лорен потребовала присутствия "рингбоя", или отказалась принимать участие. В то время она заявила своим промоутерам, что будет защищать свой титул только в том случае, если "сексистская" роль будет заменена на мужскую.

Ее просьба о рингбое была действительно удовлетворена компанией Sauerland Promotions: мужчина поднимал таблички перед толпой на арене Hovet.

В 2019 году мэр Мельбурна Салли Кэпп призвала запретить присутствие "полуобнаженных" девушек на ринге на мероприятиях UFC, назвав это "временем двигаться дальше".

Президент UFC Дана Уайт, один из соратников Дональда Трампа, позже раскритиковал "нелепые призывы" австралийских политиков, заявив, что они являются неотъемлемой частью шоу.

Бриттни Палмер, ринг-герл UFC Фото: Instagram Brittney Palmer

"Наши девушки из Octagon, они такая же часть бренда UFC, как и все остальные, они послы нашего спорта. Я бы посоветовал тем людям, которые призывают их запретить, пойти и посмотреть, что эти девушки делают с компанией, какие деньги они зарабатывают", — сказал он в интервью Telegraph.

После дебатов ринг-герл выступили на шоу "Доброе утро, Британия", чтобы защитить свою профессию.

Сара Беверли Джонс утверждает, что за пять лет работы в отрасли она ни разу не чувствовала себя объектом, и что самая сильная критика прозвучала от других женщин после запрета "грид-герлз" в Формуле-1.

Грид-герлз остались на мотогонках и гонках не "Формулы 1"

А чемпионка мира по боксу Эбани Бриджес раскритиковала призывы запретить ринг-герл, поскольку сама ею была в юности, когда жила в Австралии.

Она сказала: "Женщины выступили с уничижительными комментариями. Они оскорбляют наш интеллект, основываясь на нашем роде занятий. Они называют нас проститутками в Интернете. Это очень расстраивает и оскорбляет. Женщины, называющие себя феминистками, не дают нам никаких полномочий и не поддерживают нас".

Напомним, бой Майка Тайсона и Джейка Пола закончился поражением Тайсона. Но фанаты были разочарованы, потому что так и не дождались нокаута.